Radolfzell Stadtmuseum nimmt sich alte Sprichwörter vor

Die Sonderausstellung "Schwein gehabt" im Stadtmuseum beleuchtet die Bedeutung alter Redewendungen.

Noch hatte sie "keine Aktien drin", die neue Leiterin von Stadtarchiv und Stadtmuseum. Doch dabei war Angelika Merk schon: Zumindest als Zuschauerin begleitete sie Pressetermin und Vernissage zur Sonderausstellung "Schwein gehabt". Erst am 12. März trat sie ihre neue Stelle an, Vorgängerin Katharina Maier verließ die Stadt Ende letzten Jahres Richtung Norden – und ausschließlich aus privaten Gründen, wie sie beim Abschied betonte. So kam es, dass Rüdiger Specht, stellvertretender Leiter des Stadtmuseums, die Sonderausstellung mit einem kleinen Team aus dem Fachbereich Kultur selbst verantwortete – und sichtlich stolz präsentierte.

Mit dem Jonglieren rund um Sprichwörter hatte er großen Spaß, den er auch an diversen Objekten zeigte. Eine Flachshechel wurde beispielsweise benutzt, um eingeweichte Flachsfasern auf Linie zu bringen. Die Fasern wurden damit kräftig gebürstet. Und noch heute kennen wir die Redewendung "jemanden oder etwas durchhecheln", auch wenn wir das passende Gerät noch niemals gesehen haben. Auch ein Kerbholz kennen wohl die wenigsten. Darin waren Kerben, die den Schuldenstand markierten. Ein Bruch in der Mitte machte das Teilen des Kerbholzes leicht, sodass sowohl Leihgeber als auch Leihnehmer ein Stück zur Erinnerung hatten. Drastische Maßnahmen zur Kennzeichnung eines Schlitzohres waren im Mittelalter üblich: Kerbe ins Ohr geschlitzt, und schon war der Übeltäter als Warnung markiert.

Die Basis der Ausstellung stammt vom Museum Rosenegg in Kreuzlingen, mit dem das Stadtmuseum Radolfzell über die Euregio Bodensee Museen und Schlösser verbunden ist. Die Karikaturen besorgte Roger Zottig aus Kreuzlingen. Eine aufgebürstete Ausstellung also, "Upcycling" heißt das auf Neudeutsch. Rund 50 Sprichwörter finden sich im ersten Obergeschoss nun en detail, plus weitere hundert im Bild von Pieter Bruegel, der 1559 die niederländischen Sprichwörter in Öl bahnte. Ein Suchrätsel für Geduldige.

Die nächste öffentliche Führung ist am Ostermontag, 1. April, um 11 Uhr.