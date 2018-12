von Gerald Jarausch

Die Nachkriegszeit hat der jungen Bundesrepublik Deutschland eine starke wirtschaftliche Entwicklung gebracht. Die sogenannten „Wirtschaftswunderjahre“ – unter diesem Begriff sind die unmittelbaren Nachkriegsjahre, vor allem aber die 1950er und 60er Jahre gemeint – sind im kollektiven Gedächtnis verankert. Genau diese Phase beleuchtet eine neue Ausstellung, die bis zum 16. Juni im Radolfzeller Stadtmuseum zu sehen ist.

Wie in der gesamten Bundesrepublik, wuchsen auch in Radolfzell Industrie und Gewerbe unerwartet schnell und rasant. Betriebe wie die Werner Messmer KG hatten auch durch den Bauboom bedingt volle Auftragsbücher. 1958 gründete sich auf Initiative von Bürgermeister Albrecht die Mettnaukur und Radolfzell wurde zum Sportkurort. Es tat sich also auch in Radolfzell sehr viel, was nun nicht nur in der Ausstellung dokumentiert wurde, sondern in den Gesamtkontext der Zeit gestellt wird.

Zeitzeugen erinnern sich in Interviews

Dafür haben die Organisatoren und Verantwortlichen nicht nur etliche Exponate zusammengetragen, sondern greifen auf modernste Technik zurück. Unter anderem können die Besucher der Ausstellung auf interaktiven Monitoren kleine Filme und Fotos aus der Zeit bestaunen oder Zeitzeugen lauschen, die vom stellvertretenden Museumsleiter Rüdiger Specht für diesen Zweck interviewt worden sind. In der ersten Ausstellung, die unter der Regie der Abteilungsleiterin Stadtgeschichte Angelika Merk entstanden ist, können die Besucher zudem selbst aktiv werden. So bietet eine Sitzecke im Foyer im Stile der 50er Jahre den Charme der Zeit nicht nur gut ab, sondern kann tatsächlich in Anspruch genommen werden. „Hier kann man Geschichte begreifen. Denn die Dinge können ausprobiert werden“, sagte Angelika Merk bei einem Presserundgang durch die Ausstellung. Dazu gehört zum Beispiel auch die Möglichkeit, an einem zeitgemäßen Plattenspieler alte Singles aus den 50er und 60er Jahren abzuspielen.

Ausstellung ist in drei Bereiche unterteilt

In einem Raum werden markante Ereignisse aus den beiden Jahrzehnten stichprobenartig beleuchtet. Hier erfahren die Besucher zum Beispiel Dinge über die Gründung der BRD, das „Wunder von Bern“, den Kalten Krieg oder die Ölkrise und die Auswirkungen auf die Menschen in Radolfzell. Die passenden Einlassungen bieten dazu die Zeitzeugen, die in Interviews ihre persönlichen Erfahrungen zu den Vorgängen schildern.

In einem anderen Raum spielt die Wirtschaft und Arbeit die zentrale Rolle, denn die Arbeitswelt veränderte sich in den Nachkriegsjahren dramatisch. Mit zahlreichen Fotos und mit Texten, die die Vorgänge erklären, kommen die Besucher der Zeit näher.

Konkrete Bezüge zu den Radolfzeller Firmen, die entweder stark wuchsen oder wichtige Arbeitgeber in der Stadt waren, werden in einem dritten Bereich dokumentiert. Hier finden sich unter anderem Schiesser, Allweiler, Erich Pfeiffer, Werner Messmer KG oder die Radolfwerke (heute der größte Produktionsstandort der Hügli Gruppe) wieder. Damit wird die Ausstellung nicht nur für auswärtige Besucher interessant, die mehr über die Geschichte der Stadt Radolfzell erfahren möchten, sondern auch für die Bürger selbst, um Erinnerungen aufzufrischen.