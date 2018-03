Radolfzell Stadtkappele und Jugendblasorchester geben Konzert mit viel Gefühl

Die Stadtkapelle liefert im Milchwerk einen spannenden Auftritt ab. Auch das Jugendblasorchester zeigt ein famoses Zusammenspiel.

Frühling lässt sein blaues Band: Zwar trat die Stadtkapelle nicht in ihrer blauen Tracht auf und verlas auch keine Gedichte von Eduard Mörike, eine fröhlich-beschwingte Frühlingsstimmung kam beim gemeinsamen Konzert mit dem Jugendblasorchester im fast ausverkauften Milchwerk dennoch auf. Beide Orchester, unter der Leitung von Kuno Rauch, ließen dabei auf höchstem musikalischen Niveau die Instrumente erklingen.

Ganz besonders mitreißend war für die Zuhörer das Solokonzert des 19-jährigen Dominik Morgenstern am Marimbaphon. Als Tänzer auf den Tasten entpuppte sich Morgenstern beim "Marimbaphon Concerto" von Satoshi Yagisawa. Dabei glitt der junge Schlagwerker bei dem musikalisch wie technisch höchst anspruchsvollen Stück gefühlvoll und präzise über die Tasten. Das Stück wechselte nicht nur ständig das Tempo, sondern auch den Charakter: Getragene klassische und barocke Teile werden schneller, gehen in einen Choral über, zum Schluss dann ein treibender Teil,­ fast wie Filmmusik. Das Stück wechselte häufig zwischen Solopartien mit und ohne Orchesterbegleitung, sodass Solist, Orchester und Dirigent sehr gut aufeinander eingespielt sein mussten. Da ist es von Vorteil, wenn der Solist aus dem Orchester kommt. Mit hoher Konzentration meisterten die Musiker diese Herausforderung hervorragend gemeinsam.

Sein Tenorsaxophon beherrschte auch der zweite Solist, Valentin Schlemper, hervorragend begleitet vom Jugendblasorchester. Fröhlich und tänzerisch, getragen und langsam – bisweilen sieht man vor dem geistigen Auge jemanden Purzelbäume schlagen – spielte Schlemper sehr gefühlvoll das sehr lebendige und etwas eigenwillige Stück "Jovintud" des spanischen Komponisten Ferrer Ferran.

Weniger eigenwillig als lautmalerisch komponierte Jacob de Haan das Stück "Oregon". Dem Jugendblasorchester gelang es, die Zuhörer auf eine Reise durch Oregon mitzunehmen – eine Berglandschaft, die man zum Trommelrhythmus einer Snare mit dem Zug erobert, und wo Trompeten die Bisons über die Prärie jagen. Es gibt ein majestätisches und rhythmisch sehr anspruchsvollen Finale. Die jungen Musiker interpretierten das Stück so gut, dass auch Dirigent Kuno Rauch gerührt war.

In "Tintin – Prisoners of the Sun" von Dirk Brossé – dem Tim- und Struppi-Musical – ging die Stadtkapelle auf Abenteuerreise: Nach einem glänzenden Auftakt ließen vor allem die tiefen Bläser und metallischen Schlaginstrumente in Moll die Gefahren, die Tim und seine Freunde erleben hörbar werden, bis sich in einer Dur-Auflösung die Situation wieder entspannte und sogar leicht und locker wurde, mit viel Gefühl interpretiert. Bis dann die Stimmung wieder kippte und nach einem leisen spannenden Übergang mit Holzbläsern und Schlagwerk – Bluenotes erklangen und man in seiner Vorstellung Indianer herumschleichen – sah. Das Ensemble meisterte auch die atmosphärischen Wechsel der Komposition. Mit Mambo-Rhythmen aus der Westside-Story verabschiedeten sich die Großen und hinterließen sicherlich den einen oder anderen Ohrwurm. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer.

Das Solisten-Duo

Im Frühjahrskonzert traten dieses Jahr zwei junge Solisten im Jugendblasorchester und in der Stadtkapelle auf: Valentin Schlemper, 18 Jahre alt, macht gerade Abitur und spielt Tenorsaxophon und Klavier. Marimbaphon und andere Schlaginstrumente spielt Dominik Morgenstern. Er ist 19 Jahre alt, studiert Informatik und spielt oft mit dem Symphonischen Jugendorchester Baden-Württemberg. Dieses Jahr werden Stadtkapelle und Jugendblasorchester beim Verbandsmusikfest in Singen, das vom 8. bis 10. Juni stattfindet, zu hören sein. (chg)