Sowohl die Stadtkapelle als auch das Jugendblasorchester spielen unter der Leitung von Dirigent Kuno Rauch. Beide Orchester haben mit ihm ein abwechslungsreiches Programm für ihr Frühjahrskonzert am Sonntag, 5. April, ab 18 Uhr im Milchwerk erarbeitet und präsentieren unter anderem Stücke von Johan de Meij, Jay Chattaway, Queen und Genesis. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Ablauf des Konzerts ist dieses Mal anders: Hat das Jugendblasorchester die Jahre zuvor den ersten Teil des Konzerts gestaltet, beginnt dieses Jahr die Stadtkapelle den musikalischen Abend.

Reise durch Mittelerde

Die Stadtkapelle konzentriert sich auf die Symphonie Nr. 1 „Der Herr der Ringe“ von Johan de Meij. Die Zuhörer werden bekannten Gestalten wie Gandalf, dem Zauberer, dem etwas gruseligen Sméagol und den fröhlichen Hobbits begegnen. Sie dürfen durch Mittelerde reisen und Shlachten gegen Orks oder gar Dämonen schlagen.

Nach der Pause wird dann das Jugendblasorchester die Bühne unter dem Motto „Symphonic Rock“ übernehmen. Die jungen Musiker haben sich hierfür laut Pressemitteilung mit wahren Legenden der Rockmusik wie Queen oder Genesis auseinander gesetzt und interpretieren ihre Werke „Innuendo“ und „Symphonic Rock“.

Die Zuhörer dürfen sich von heißen Rhythmen wie Jay Chattaways „Spanish Fever“ mitreißen lassen oder die aufregende Musik des Deep Purple Medleys genießen.

Karten für das Konzert sind für zehn Euro (Schüler und Studenten acht Euro) im Tourismusbüro, bei Parkett Diez und an der Abendkasse erhältlich.

Kartenverlosung: Der SÜDKURIER verlost dreimal zwei Karten für das Konzert. Sie wollen an der Freikarten-Verlosung teilnehmen? Besonders fix geht das per Telefon: Unter (0 13 79) 370 500 76 können Sie bis Donnerstag, 19. März, 12 Uhr, Ihren Namen und Ihre Adresse unter dem Lösungswort „JBO“ angeben (der Anruf kostet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Die Gewinner werden am 20. März im SÜDKURIER veröffentlicht.