Radolfzell vor 38 Minuten

Stadtkapelle Radolfzell erneut erfolgreich bei einem Musikwettbewerb

Stadtkapelle qualifiziert sich beim Landesorchester-Wettbewerb in Metzingen für den Deutschen Orchesterwettbewerb 2020 in Bonn und vertritt dort Baden-Württemberg. Bereits im Mai hatte das Orchester erfolgreich an einem Wettbewerb teilgenommen.