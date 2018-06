Radolfzell Stadt betont Fütterverbot für Enten, weil sonst Verschmutzungen und Badedermatitis entstehen können

Brot lockt Wasservögel an, kann zu Verschmutzungen führen und diese zu Hautkrankheiten. Die Stadt Radolfzell macht deshalb auf das bestehende Fütterverbot von Wasservögeln am Radolfzeller Seeufer aufmerksam.

Immer mehr Bürger und Touristen füttern Wasservögel am Radolfzeller Seeufer. "Das führt dazu, dass sich die Tiere an den Ufern der Naturgewässer in Radolfzell sehr wohlfühlen", schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung und weist ausdrücklich auf das Fütterungsverbot von Wasservögeln gemäß Paragraf 12 der Polizeilichen Umweltschutzverordnung hin. Denn das Anfüttern führe zu einer größeren Verschmutzung der Ufer- und der Flachwasserzonen. Zum anderen begünstigte es die bei höheren Wassertemperaturen auftretende Badedermatitis, die eine unangenehme, dennoch völlig harmlose Hautreaktion auslösen könne, so die Mitteilung. „Gegenwärtig prüfen wir, wo weitere Hinweisschilder zum Fütterungsverbot erforderlich sind, appellieren jedoch auch an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucher unserer Stadt. Der Badespaß bleibt für alle nur erhalten, wenn die Tiere nicht gefüttert oder durch herumliegende Essensreste angelockt werden“, erläutert Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer.

Dieses biologische Phänomen trete in ganz Deutschland in Naturgewässern auf und lasse kein Urteil über die Wasserqualität zu. Die regelmäßige Oberflächenwasseruntersuchung durch das Gesundheitsamt bestätigt nach wie vor eine sehr gute Wasserqualität an allen Badestellen in Radolfzell. Eine umweltverträgliche Methode zur Bekämpfung der Parasiten, die die Badedermatitis verursachen, existiere gegenwärtig noch nicht, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Lediglich das Unterlassen des Anfütterns der Wasservögel könne das Auftreten der Parasiten vermindern.

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg und das Gesundheitsamt empfehlen zum Beispiel: Keine Fütterung von Wasservögeln, Vermeidung längerer Aufenthalte im Flachwasserbereich oder Schilfzonen und wasserabweisende Sonnencremes, die das Eindringen der Parasiten erschweren können. Gründliches Abduschen nach dem Schwimmen sei auch wichtig.