Die Stadtverwaltung Radolfzell hat den Alten Friedhof im Zuge der Corona-Verordnung für die Öffentlichkeit gesperrt. Spaziergänger haben auf dem Alten Friedhof hinter der Meinradskirche am Sonntagmorgen die Hinterlassenschaften einer Party angetroffen. Neben einer Bank lagen Tetrapaks, auf der Mauer lagen verstreut Plastikbecher. Versammlungen von mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit sind nach der Corona-Verordnung untersagt. Die Anzahl der Pappbecher und Tetrapaks deuten auf deutlich mehr Teilnehmer hin. Anwohner Günther Weiss hat die Stadtverwaltung und den SÜDKURIER über den angetroffenen Müll informiert. In Zeiten von Corona empfinde er ein solches Verhalten nicht nur unverschämt, sondern als sehr gefährlich.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, seien der Polizei „als auch uns als Ortspolizeibehörde“ keine aktuellen Vorkommnisse auf dem Alten Friedhof bekannt. Weil die Stadt Radolfzell möglichst viele Grünflächen für die schon sehr eingeschränkte Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen wollte, „haben wir den Alten Friedhof bisher nicht gesperrt“, teilt Pressesprecherin Nicole Stadach mit. Aber die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Müll in der Anlage würden jedoch darauf hinweisen, dass sich dort Gruppen getroffen haben. „Leider gibt es immer wieder Uneinsichtige, die uns zum Handeln zwingen“, so die Pressesprecherin. Der Alte Friedhof sei noch am Montag gesperrt worden.