Die Stadt Radolfzell hat im Haushaltsplan 2018 mit Erträgen von knapp 90 Millionen Euro gerechnet, nach dem vorläufigen Ergebnis sind es 98,5 Millionen geworden. Auch hat die Stadt mit 88,3 Millionen Euro auch 1,7 Millionen Euro weniger ausgegeben als geplant. Das ergibt zusammen einen Überschuss von 10,2 Millionen Euro. Gründe gibt es viele, zwei ragen heraus: Die Gewerbesteuer und eine gebremste Auszahlung bei Baumaßnahmen.

Rekordwert 23,6 Millionen Gewerbesteuereinnahmen

Den Firmen in der Stadt Radolfzell muss es im Geschäftsjahr 2018 ausgesprochen gut gegangen sein. Denn sie haben mehr Gewerbesteuer als je zuvor in die Stadtkasse eingezahlt: Insgesamt waren es 23,6 Millionen Euro, das sind sechs Millionen mehr, als die Verwaltung an Gewerbesteuereinnahmen 2018 eingeplant hatte. "Ein Rekordwert", wie Petra Ohmer als Leiterin der Finanzverwaltung im Verwaltungs- und Finanzausschuss vermeldet hat. Die Gewerbesteuer sei aufgrund der konjunkturellen Schwankungen nur schwer zu kalkulieren, erläuterte Ohmer. Sie erwartet 2019 nicht ein ähnlich glanzvolles Ergebnis. Sie rechnet mit einer Eintrübungen der allgemeinen Wirtschaftslage auch aufgrund des möglichen Brexit. Die Firmen würden ihren Gewerbesteuervorauszahlungen gerne nachkommen. "Zahlen sie zu viel, bekommen sie diesen Betrag mit sechs Prozent Zins vergütet", berichtete Ohmer. Das sei gesetzlich so geregelt.

Missverhältnis bei den Investitionen

Im Haushaltsplan 2018 waren 17,5 Millionen Euro als Auszahlung für Baumaßnahmen eingeplant, tatsächlich sind auf diesem Posten im vergangenen Jahr aber nur 10,7 Millionen Euro geflossen. "Diese Summe entspricht – wie angekündigt – auch unserer tatsächlichen Leistungsfähigkeit im investiven Bereich", bemerkte Oberbürgermeister Martin Staab. Damit bleibe das Missverhältnis zwischen Planansatz und tatsächlichem Ergebnis so hoch wie bereits 2017. Die höchsten Beträge flossen im vergangenen Jahr in die Projekte Gemeinschaftsschule Ratoldus (5,2 Millionen Euro), Konstanzer Straße (1,1 Millionen Euro) und Stadterweiterung Nord (0,9 Millionen Euro).

Stadt hat nicht alle Stellen besetzt

Während andere Kommunen und öffentliche Einrichtungen selten ihren Planansatz bei den Personalausgaben unterschreiten, schafft dies die Stadt Radolfzell in Folge. Das liegt auch daran, dass es der Verwaltung nicht gelingt, freie Stellen wieder zu besetzen. Obwohl für Stellenausschreibungen 43 000 Euro mehr ausgegeben worden sind als geplant. Besonders die Bauverwaltung leidet darunter – und damit auch die Abwicklung der Investitionen in diesem Bereich. Auch im vergangenen Jahr ist es nicht gelungen, die Stelle des Stadtplaners zu besetzen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans hatte die Verwaltung bei einem Ansatz von 26,5 Millionen Euro eine halbe Million als so genannte "Minderausgabe" mit eingerechnet. Das heißt, sie wollte von vorneherein auf diesem Posten nur 26 Millionen ausgeben. Tatsächlich sind es am Ende des Jahres sogar nur 25,8 Millionen Euro geworden.

Radolfzell CDU-Sprecher Stadler spricht von Mobbing im Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Im Kassenjahr 2018 hat die Stadtverwaltung einen Zahlungsüberschuss von 13,3 Millionen Euro erzielt, geplant waren 4,3 Millionen Euro. Es mussten keine Kredite aufgenommen werden, dagegen konnten laufende Darlehen mit 400 000 Euro getilgt werden. Der aktuelle Schuldenstand beträgt 8,2 Millionen Euro. "Das sind in Radolfzell 264 Euro pro Einwohner, in vergleichbaren Städten im Land beträgt die Prokopfverschuldung 426 Euro", berichtete Ohmer.