Es macht den Eindruck, als sei der Stadtverwaltung Radolfzell der Vorgang nur ein Achselzucken wert: Gut, es sind ja nur läppische 45 000 Euro, die die Stadt bei der Planung der Seetorquerung Stand Februar 2019 nach elf Jahren Hin und Her endgültig verbrannt hat. Diese Summe muss die Stadt an das Land an Zinsen für zu viel erhaltene Zuschüsse zurückzahlen. Denn das Städtebauförderungsprogramm "Stadt-Bahn-See" läuft im elften Jahr endgültig ab. Auch 195 000 Euro Zuschüsse müssen zurücküberwiesen werden. Aber dieses Geld hofft die Bauverwaltung wieder zu bekommen, wenn der Antrag auf die Sanierungsmaßnahme "Stadt-Bahn-See II" – sprich zwei – genehmigt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch diejenige, dass nicht alle Zuschüsse inklusive Zinsen zurückgezahlt werden müssen, wenn auch die Sanierungsmaßnahme Stadt-Bahn-See II in 2030 – also in weiteren elf Jahren – ergebnislos beendet wird.

Ein ungewisser Zeitplan

Dieses Szenario, dass nie eine Schaufel Erde für einen neuen Seezugang unter den Gleisen in absehbarer Zeit bewegt wird, scheint gar nicht mehr so fremd. Vergangenen Sommer galt nach einem Schreiben der Bauverwaltung der Stadt noch das: Die Entwurfsplanung für die modifzierte Vorzugsvariante sollte im Oktober 2018 zur europaweiten Ausschreibung dem Gemeinderat vorgelegt werden. Stattdessen: Die Stadtverwaltung ließ den Vertrag mit dem beauftragten Ingenieurbüro auslaufen. Angegebener Zeitpunkt der europaweiten Ausschreibung für die neue Entwurfsplanung: demnächst im Herbst 2019. Die Bestätigung der Landesregierung, dass die Fortsetzung des Projekts Stadt-Bahn-See II wieder mit 7,7 Millionen Euro bezuschusst wird: liegt bislang nicht vor. Eine genaue Kostenberechnung: Hängt von der Entwurfsplanung ab.

Was will der OB?

Das sind die Planungsdaten für das zentrale Projekt der Stadt der vergangenen und künftigen Jahre. Ob es aber überhaupt noch das zentrale Projekt für die Stadtverwaltung ist? Oberbürgermeister Martin Staab hat in seiner Neujahrsansprache 2019 auf ganz andere Objekte sein Augenmerk gelegt: Auf eine Grünbrücke über die Gleise in einer "Green City" Richtung Herzen. Oder auf ein Milchwerk, das als Veranstaltungshaus in seinen Augen in zehn Jahren womöglich ausgedient hat: "Vielleicht brauchen wir danach etwas Besseres." Das hat der OB im Milchwerk verkündet. Sind das die eigentlichen Vorhaben, die gelingen sollen?

Vermutungen, das Rathaus habe sich von der Seetorquerung abgewendet, weist die Pressestelle in einer Stellungnahme zurück: Sie stehe hinter dem Projekt, und werde es so umsetzen, "wie es der Gemeinderat beschließt". Noch steht der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit hinter dem Bauvorhaben. Was die Stadt bisher schon für ihr zentrales Projekt ausgegeben hat, ist seit der Beratung über die Einstellung der Sanierungsmaßnahme "Stadt-Bahn-See I" bekannt: 3,35 Millionen Euro. Wofür das Geld genau ausgegeben wurde, dafür hat Stadtrat Walter Hiller eine genaue Aufstellung verlangt. Und mit ihm der ganze Gemeinderat. 3,35 Millionen Euro sind mehr als ein Achselzucken.