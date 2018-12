Es begann wie eine klassische Urlaubsromanze, endete jedoch vor Gericht. Ein Algerier, Mitte 20, lernt im Tunesien-Urlaub eine Polin, Anfang 20, kennen. Beide verlieben sich, heiraten und bekommen ein Kind. Gemeinsam zog es sie nach dem Kennenlernen erst nach Algerien, dann nach Polen und schließlich in den Landkreis Konstanz, wo Verwandte der Frau leben. Hier angekommen ging die Beziehung jedoch in die Brüche, es kam zu Streit und Handgreiflichkeiten.

Amtsgericht Singen erteilte ein Kontaktverbot

In dieser Zeit ist dem Mann auch ein Kontaktverbot zu seiner Frau erteilt worden. Am 5. Mai dieses Jahres erließ das Amtsgericht Singen die Verfügung, dass der Angeklagte keinen Kontakt aufnehmen dürfe und 50 Meter Abstand zu seiner Frau halten müsse. Doch damit nicht genug. Am Ende landete die gescheiterte Beziehung auch noch vor dem Radolfzeller Amtsgericht.

Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz angeklagt

Dem Ehemann wurden dort jüngst mehrere Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz, das unter anderem vor Nachstellungen und Gewalt im häuslichen Umfeld schützen soll, vorgeworfen. Hinzu kam ein Anklagepunkt wegen Körperverletzung. Das Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren für das gemeinsame Kind wurde bereits durchgeführt, es sei nur noch nicht rechtskräftig, so der Verteidiger des Angeklagten vor Gericht.

Probleme bei der Verständigung

Recht schnell stellt sich den Beobachtern die Frage, wie die beiden sich überhaupt verlieben und außerhalb des Gerichts verständigen konnten. Denn vor dem Amtsgericht mussten Dolmetscher diese Arbeit übernehmen. Keiner spricht die Sprache des anderen, beide sprechen nur bruchstückhaft Deutsch und wenig Englisch. Und dies, obwohl der Angeklagte und seine mittlerweile 24-jährige Noch-Ehefrau sich zumindest ein paar Jahre kennen und einen gemeinsamen Sohn haben.

Dolmetscher mussten übersetzen

Deshalb nahm die Prozedur des Verständigens einen großen Raum in der Verhandlung ein: Während die polnische Übersetzerin für die Geschädigte übersetzen musste, übersetzte der hocharabisch sprechende Dolmetscher für den algerischen Angeklagten, der bis Mitte Januar in Deutschland geduldet wird.

Unterschiedliche Sichtweisen

Im Prozess schilderten beide Parteien ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Vorwürfe, die zunächst auf einen gewalttätigen Mann schließen ließen. Mehrfach soll der Angeklagte in Radolfzell gegen das bereits erwirkte Kontakt- und Näherungsverbot verstoßen sowie seine Frau geschlagen und beleidigt haben. Außerdem soll er zusätzlich in einer Gaststätte in Singen mit einer Stuhllehne auf den Bauch der schwangeren Cousine seiner Ex geschlagen haben.

Der Angeklagte hingegen stritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab und behauptete, seiner Frau weder nachgestellt, noch sie geschlagen oder beleidigt zu haben.

Zwischenfall in Radolfzeller Eisdiele

Am Unterschiedlichsten sind die Erinnerungen beider Parteien an die Vorkommnisse in einem Radolfzeller Eiscafé Ende Juni, wo es zu einer Handgreiflichkeit gekommen sein soll. Geht es nach Aussage der Ex-Frau, ihrer Cousine, ihrer Tante und einem männlichen Begleiter, soll der Angeklagte sie in der Eisdiele aufgesucht und sofort auf den männlichen Begleiter eingeschlagen haben.

Der Angeklagte hingegen sagte aus, er habe die Gruppe zufällig in der Eisdiele entdeckt und wollte nur seinen Sohn sehen. In dem Laden sei er dann von der Vierergruppe festgehalten und geschlagen worden. Er hätte sich gar nicht wehren können und wurde außerdem mit einem Stuhl angegriffen.

Eisdielen-Mitarbeiter wirft Zweifel an Aussagen auf

Eine dritte Version erzählte der als Zeuge geladene Mitarbeiter der Eisdiele. Dieser benötigte ebenfalls einen Dolmetscher, da er nur Italienisch spricht. Er berichtete, dass sich der Angeklagte erst friedlich zu der Gruppe an den Tisch gesessen haben soll, bis er und der männliche Begleiter seiner Frau in Streit gerieten und sich prügelten. Damit ließ der Eisdielen-Mitarbeiter bei der Richterin Zweifel an den Darstellung beider Parteien aufkommen, da er, so die Richterin, noch die objektivste Sichtweise auf das Geschehen wiedergebe.

Angeklagter muss sich wegen Körperverletzung verantworten

Dementsprechend wurden vier der sechs Anklagepunkte fallen gelassen, darunter auch der Eisdielen-Zusammenstoß. In zwei Fällen hingegen befand das Gericht, habe der Angeklagte gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen, indem er sich unerlaubt der Mutter seines Kindes näherte – einmal in Zusammenhang mit einer Beleidigung.

Auch für die Körperverletzung in dem Singener Lokal musste er sich verantworten. Ein Schlag ließ sich aber nicht feststellen, vielmehr habe der Angeklagte im Gerangel einen Stuhl auf den Bauch der schwangeren Cousine geschoben. Nach einem Bericht des Klinikums Singen hatte dieser Vorfall keine Folgen für das ungeborene Kind.

Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt

Diese Taten räumte der Mann vor Gericht schließlich ein. Am Ende wurde er zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Ihm komme zugute, dass er geständig war und dass die der Trennung von seinem Kind schwierig sei, so die Richterin.