von Georg Lange

Am zweiten Juli-Wochenende lockt der Bodensee-Megathlon bis zu 2000 Sportler nach Radolfzell. In fünf Sportarten gehen sie als Einzelkämpfer, im Duo oder in einem Fünfer-Team an den Start. Sie messen sich im Laufen, Schwimmen, Rennrad- und Mountain-Bike-Fahren sowie im Inline-Skaten. Der Megathlon zieht vornehmlich Breitensportler an, die unter Wettkampfbedingungen ihre Leistung messen wollen. Zwischen 90 und 120 Sportler werden als Einzelkämpfer in allen fünf Disziplinen antreten. Rund 80 Wettkämpfer trafen sich bei einem Testival am Herzenbad. Auf einer Teststrecke übten Inline-Skater unter Anleitung eines Profis das Bremsen, Laufen und Kurvenfahren. Experten gaben Tipps für das Schwimmen im offenen Gewässer oder begleiteten die Montain-Biker, Rennrad-Fahrer und Läufer auf den originalen Strecken für den Bodensee-Megathlon.

Austausch mit anderen Sportlern wichtig

Simon Kiefer meldete sich beim Megathlon für das Team Bodensee Oldstars an. Als Triathlet nimmt der Radolfzeller beim Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen teil. Auf dem Testival möchte Kiefer vor allem neue Menschen kennenlernen, Erfahrungen austauschen und Kontakte knüpfen. Wie ernährt man sich vor und während dem Wettkampf? Welche Techniken kann man beim Training anwenden? Auf Fragen dieser Art erhofft Kiefer bei Experten und Teilnehmern eine Antwort zu erhalten. Mit einem Intervall-Training könne er seinen Körper zu höheren Belastungen hinführen. Damit möchte der Sportler seine Ausdauer erhöhen und den Puls beeinflussen. Der Austausch mit den Athleten sei bei jedem Wettkampf etwas Besonderes, so Kiefer. Obwohl jeder Erfahrungen im Sport sammeln würde, so könne man von Sportlern immer etwas dazu lernen: „Jeder bringt einem im eigenen Training weiter“, so der 32-Jährige.

Kiefer mimt im Wettkampf gerne das Hase-Fuchs-Spiel. Sieht der Athlet einen Kontrahenten vor sich, so möchte er ihn gerne ein- und überholen. Doch dieses Spiel könne besonders bei Bergfahrten zu Lasten der Kondition gehen. Eine Lehrstunde in Geduld üben und hinter einem Kontrahenten einen Kilometer lang und in Sichtkontakt zu bleiben und ihn erst später zu attackieren, bringe auf lange Sicht Vorteile. Ebenso schätzt Kiefer Partner, die ein vorgegebenes Tempo für eine Bergfahrt vorgeben. Wenn der Ehrgeiz zu groß sei, könne man sich zu früh verausgaben. Beim Laufen sei die Technik wertvoll: In der Gruppe könne man sich sportlich analysieren lassen. Das ermögliche Einblicke in das Abrollen der Füße sowie eine Kontrolle über die Knie und die Körperhaltung für ein effizientes Laufen. Beim Schwimmen ein technisches Feedback zu erhalten, habe ähnliche positive Effekte für eine Steigerung der Leistung. Das Testival ermögliche es ihm, die Originalstrecken des Megathlons kennenzulernen.

Megathlon als eine „Für-Jedermann-Veranstaltung“

Immer mehr Menschen kämen auf die Idee, aktiv Sport zu machen, so der Co-Veranstalter Kai Sauser: Der Radsport sei sehr populär geworden wie der Triathlon und das Mountain-Biken. Für viele sei das Anlass genug, in einem Wettkampf mitmachen zu wollen und sich mit anderen zu messen. Der Megathlon als eine „Für-Jedermann-Veranstaltung“ habe in den letzten Jahren einen sehr guten Zulauf erfahren. Gleichzeitig würden die Veranstaltungen von Jahr zu Jahr umfangreicher und anspruchsvoller in der Sicherheit, beispielsweise durch Absperrmaßnahmen – Sportler würden eine eigens für sie gesperrte Strecke erwarten. „Der Bodensee und das Radolfzeller Herzengelände sucht seinesgleichen“, so Kai Sauser: Das gäbe es in dieser Form nirgends. Es sei von der Lage her traumhaft. Auf dem Gelände könne man eine Infrastruktur aufbauen, in der bis zu 2000 Sportler betreut werden könnten, inklusive Wechselzone für die Fahrräder. Die gut ausgebauten Strecken am See entlang, in der Altstadt sowie über den Schiener Berg hätten ihren besonderen Reiz und seien ideal für einen Megathlon. Bis auf den Schiener Berg als sportliche Herausforderung würden die Touren nach normalen Anforderungskriterien ausgewählt. Bewusst würde auf extreme Touren verzichtet, da der Megathlon eine Breitensport-Veranstaltung sein wolle, bei der jeder teilnehmen könne.

Stadt unterstützt das Sportevent

Vorort verleihen Kooperationspartner Neoprenanzüge zum Testen und Schwimmen. Radfahrhändler bieten auf dem Event einen technischen Service an. Sportfachhändler bedienen den Bedarf von Skatern und Läufern. Die Malteser sind sowohl als Sanitätsdienst vor Ort als auch mit mobilen Einheiten an den Strecken. Bei den Wettkämpfen fahren Begleitfahrzeuge mit, die miteinander in Funkkontakt stehen. Die Veranstalter haben zu gewährleisten, dass innerhalb kürzester Zeit Rettungskräfte an einer potenziellen Unfallstelle sind. Sowohl die DLRG wie auch der Kanuclub kommen mit einem Aufgebot an Booten an den Dreieckskurs der Schwimmer. Zwischen Stadt und Veranstalter besteht ein Partnerschaftsvertrag, bei dem die Stadt das Sportevent infrastrukturell unterstützt, aber auch finanziell beteiligt ist. Die Zusammenarbeit mit der Stadt gestalte sich gut, resümiert Kai Sauser.