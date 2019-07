Wer noch einmal die spektakuläre Multimedia-Ausstellung „Von Monet bis Kandinsky“ im Milchwerk besuchen will oder noch keine Gelegenheit dazu hatte, kann aufatmen. Der Veranstalter hat seine Ankündigung zurückgenommen, sie vorzeitig am 28. Juli zu beenden. Zu wenige Besucher waren als Grund dafür und den Umzug in den kleinen Saal genannt worden. Dennoch spricht der Veranstalter von tausenden Besuchern seit Beginn kurz vor Pfingsten. Doch nun soll die Ausstellung bis zum 1. September zu sehen sein, teilt Veranstalter Vision Multimedia Projects mit.

Zu 98 Prozent sind die Besucher von der multimedialen Aufbereitung von Meisterwerken des Impressionismus begeistert, schreibt der Veranstalter. Seine Erkenntnisse gewinnt er aus Gesprächen und einem Abstimmungsautomaten am Kassenbereich. Möglich gemacht habe die Verlängerung ein zusätzlicher privater Sponsor. Er wolle mit seinem Engagement das Kunst-Highlight unter anderem auch den kommenden Sommerferiengästen in der Bodenseeregion zugänglich machen.

Malerei und moderne Technik greifen ineinander

„Von Monet bis Kandinsky“ präsentiert die wichtigsten Kunstrichtungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit unterlegter Musik im Surround Sound: Impressionismus, Pointillismus, Post-Impressionismus, Kubismus und Expressionismus. Die rasante Entwicklung der Kunst wird mit Werken von zehn bemerkenswerten Meistern der Moderne in einer einzigartigen Kombination von HD-Projektionen, animierten Grafiken und Musik erlebbar gemacht.

