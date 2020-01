Eine Frau hat in der Radolfzeller Nordstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialkräfte der Polizei wurden mit dem Hubschrauber eingeflogen, sie konnten die 53-Jährige schließlich überwältigen. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, habe sich heute, Montag, gegen 10.30 Uhr „eine Bedrohungslage im Treppenhaus eines Mehrfamiliengebäudes“ ergeben. Dort soll die Frau mit einem Messer aufgetreten sein.

Spezialkräfte per Hubschrauber eingeflogen

Danach habe sich die 53-jährige in ihre Wohnung in der Ostlandstraße zurückgezogen. Die Frau habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sich geweigert, ihre Wohnung zu verlassen. Zudem habe sie nach Polizeiangaben weiter mit einem Messer hantiert. Die Einsatzleitung habe deshalb Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen, sie wurden per Hubschrauber eingeflogen. Die Spezialkräfte hätten die Frau schließlich gegen 13.30 Uhr überwältigt und unverletzt festgenommen. Anschließend sei sie zur Untersuchung in eine Fachklinik gebracht worden.