von Eileen Ehringer

Lydia Petrovski ist es ernst. Schon der kräftige Händedruck lässt erahnen, dass sie eine Frau ist, die nicht nur auf Veränderungen wartet, sondern die Dinge anpackt. In diesem Fall geht es um die zunehmende Vermüllung, auf die sie die Radolfzeller Bürger aufmerksam machen möchte. In einem offenen Brief an die Leser des SÜDKURIER ruft sie diese dazu auf, Müll aufzusammeln, egal ob es der eigene ist oder nicht.

Die verheerende Umweltverschmutzung beginnt vor der Haustür

"Wir haben Hunde und sind mehrmals am Tag draußen. Mit dem Müll, den wir während des Spazierengehens aufsammeln, können wir jedes mal mehrere Tüten füllen", erzählt Lydia Petrovski. Das mache einen einerseits wütend, aber gleichzeitig auch traurig, erzählt sie. Man sehe schließlich in allen Medien, was für verheerende Auswirkungen die Umweltverschmutzung habe.

Da müsse man nur an die Meere denken, in denen statt Fische Plastik schwimme. "Das scheint den Leuten dann irgendwie zu weit weg zu sein. Sie finden das zwar schade, aber kommen nicht darauf, dass das Problem auch direkt vor ihrer Tür ist", meint Lydia Petrovski: "Da bekommt das Sprichwort mit dem Kehren vor der eigenen Türe gleich noch einmal eine neue Dimension".

Erwachsene sollen ein Vorbild für Kinder sein

Wenn Lydia Petrovski so erzählt, schwingt da keine Anklage mit. Eher Bedauern. Denn sie vermutet, dass die fehlende Sensibilität für dieses Thema auch aus mangelndem Wissen heraus entsteht: "Kinder lernen ja auch nur das, was man ihnen vorlebt. Eltern und Kinder müssen beide wissen, was für Auswirkungen schon kleine Gesten wie das Entsorgen des eigenen Mülls haben können", erklärt die Mutter von zwei 17-jährigen Söhnen.

Jakob und Noah, die bald ihren Schulabschluss machen, stehen dabei voll und ganz hinter ihrer Mutter. "Wir haben das eigentlich schon immer so gemacht. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Hunde oder andere Tiere Plastik verschlucken", sagt Jakob. Auch ihre Freunde würden das inzwischen so machen, erzählt Noah. Abwertende Kommentare hätten sie sich deswegen auch noch nie anhören müssen.

Mehr Mülleimer und mehr Rücksichtnahme

Auf die Frage hin, was man gegen die Ignoranz vieler Menschen tun könne, haben die Petrovskys ganz praktische Ideen. "Es würde auch schon helfen, mehr Mülleimer aufzustellen, die dann natürlich auch regelmäßig geleert werden" schlägt Lydia Petrovsky vor: "Wenn du auf einer Bank sitzt und neben dir ein Mülleimer steht, benutzt du den ja im Normalfall dann auch. Wenn keiner da ist, ist es leider vielen egal und dann landet der Abfall einfach irgendwo."

Vorschriften und Verbote halte sie für weniger sinnvoll, sagt die engagierte Radolfzellerin. Auch wenn sie mit ihrem Brief nur ein paar Bürger dazu animieren könnte, etwas an ihrem Verhalten zu ändern, wäre das bereits ein Fortschritt, sagt sie. Ihr Sohn Jakob ergänzt: "Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber wenn immer mehr Leute etwas tun, summiert es sich und kann dann einen Unterschied machen."