Wie die Polizei mitteilt, habe ein Spaziergänger am Samstagnachmittag am Waldrand des Radolfzeller Ortsteils Güttingen eine Handgranate gefunden. Der Mann habe sofort die Polizei verständigt. Laut Angaben der Polizei habe die Handgranate etwa 15 Meter von einem Weg entfernt im Wald gelegen. Die Beamten der Streife fertigten Fotos des Fundstücks an und übersandten sie dem Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser habe das Fundstück als französische Granate identifiziert, die möglicherweise noch funktionstüchtig sei. Bis zum Eintreffen der Spezialisten sei die Fundstelle abgesichert worden. Wie die Granate an den Fundort kam und weshalb sie erst jetzt gefunden wurde, „ist nicht bekannt“, so die Pressemitteilung der Polizei.