Radolfzell Spannende Einblicke und viel Musik: Tag der offenen Tür am FHG

Die Fünftklässler führten am Tag der offenen Tür viele Besucher durch das Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell.

Die Kleinen waren am Tag der offenen Tür im Friedrich-Hecker-Gymnasium ganz groß. Denn die Fünftklässler in leuchtend grünen T-Shirts mit einem FHG-Logo führten die Besucher durch die Gänge des Schulhauses in die verschiedenen Klassenzimmer und Fachräume, in denen Präsentationen vorbereitet waren. Mal sachlich wie im Erdkunderaum mit Gesteinsausstellungen von Rosenquarz bis Gneis, mal künstlerisch wie bei den Lateinern, die ein kleines Theaterstück in lateinischer Sprache aufführten und Schilder mit der deutschen Übersetzung hochhielten.

Frankreich lässt sich schwerlich ohne kulinarische Genüsse vorstellen und so konnten die Besucher sich den Blick auf die Lerninhalte mit einem Crêpe in der Hand versüßen. Im Musikraum lief ein Video des Sommerkonzerts zum Stadtjubiläum im vergangenen Jahr. Im Musical "Wir bauen eine Stadt: Radolfzell. Vom Bischofsstab zu Martin Staab" präsentierten die Schüler einen Rückblick auf die Stadtgeschichte von 826 bis 2017.

Musik wird großgeschrieben am FHG. Anne Heydt kann im Unterstufenchor von Jahr zu Jahr mehr Schüler, mittlerweile auch mehr Jungen, begrüßen. Am Tag der offenen Tür gab es eine kleine Kostprobe. Die etwa 80 Kinder sangen "Faded" von Alan Walker. Schulleiterin Ulrike Heller lud zu einem extra Applaus für die kleinen Musiker der sechsten Klasse ein, die für die Aufführung kurzfristig ein Glockenspiel einstudiert hatten. "Wenn ich sehe, dass die Kinder freiwillig und strahlend am Nachmittag in die Schule kommen, um im Chor mitzusingen, dann freut mich das wirklich", sagte Heller nach der Aufführung, als in der Aula jeder seinen Weg in der Menge suchte.

Eine lange Schlange bildete sich bei den Kletterern. Über eine Strickleiter konnten Besucher etwa die halbe Höhe der Aula erklimmen und sich dann an Seil und Klettergurt befestigt durch die Aula schwingen lassen. Viele Bemühungen steckt das FHG auch in den Umweltschutz. Leyre Messina (Klasse 8) präsentierte den Umweltstand, an dem es zweimal pro Woche Hefte und Blöcke aus Recyclingpapier gibt.