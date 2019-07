von Michael Jahnke

Das Stadtmuseum Radolfzell zeigt eine neue Sonderausstellung: Unter dem Motto „Wie‘s war, wie‘s isch“ werden historische Aufnahmen markanter Gebäude neben Fotos von heute ausgestellt. „Bei den Bildern von heute haben wir versucht, so genau wie möglich die gleiche Perspektive zu finden“, erklärt Guido Moriell vom Filmclub Singen-Radolfzell. Das sei nicht immer einfach gewesen. Die Veränderungen in der Stadt seien oft zu umfangreich.

Qualität ist überraschend gut

Dabei fällt auf, dass die historischen Aufnahmen eine hervorragende Qualität haben. Eugen Kille vom Fotoclub-Radolfzell sagt: „Das hat uns immer wieder überrascht. Selbst sehr alte Fotografien auf damals noch üblichen Platten sind überraschend scharf.“

Und Wolfgang Weidele ergänzt: „Da waren bei der Digitalisierung der Aufnahmen nur geringe Nacharbeiten notwendig.“ Trotzdem habe man rund 18 Monate an dieser Sonderausstellung gearbeitet.

Alte Fotos wecken Erinnerungen

Doch diese Präsentation ist mehr als ein reines Vergleichen von einst und jetzt. Bürgermeisterin Monika Laule sagte bei der Eröffnung: „Hier werden Emotionen geweckt.“ Erinnerungen kommen hoch, eine Art Kopfkino. Da sind dann auf Fotos aus den 70er Jahren auch Fahrzeuge abgebildet, an die sich ältere Bürger noch erinnern, weil sie selber mal ein solches Fahrzeug besessen haben. Oder Kleider und Kostüme, die damals schwer angesagt waren.

Großeltern können anhand der Ausstellung ihren Enkeln die Entwicklung der Stadt und auch ihre eigene Jugend nahebringen. Aus diesem Grund wird es fünf Abende geben, an denen Bürger von ihrer Jugend und von besonderen Begebenheiten in Radolfzell berichten.

„Bausünden der letzten Jahrzehnte“

Anhand der Bilder werden laut Bürgermeisterin Laule auch „die Bausünden der letzten Jahrzehnte sichtbar.“ Gebäude wurden abgerissen und durch als modern empfundene Bauten ersetzt. Dies regt zum Nachdenken an: Wie sorgsam wurde damit in der Vergangenheit umgegangen, wie geht die Stadt heute damit um und was sollte sie in Zukunft tun?

„Wie‘s war, wie‘s isch“ wird noch bis zum 16. Februar 2020 im Stadtmuseum in Radolfzell, Seetorstr. 3, gezeigt.