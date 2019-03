von Marina Kupferschmid

Auf dem ursprünglich geplanten Gewerbegebiet Reichenauerwiesen Ost südlich der Bahnlinie Radolfzell-Singenzwischen Radolfzell und Böhringen soll ein 8000 Quadratmeter großer Solarpark entstehen. Die Stadtwerke Radolfzell stellten das geplante Bürgersolarprojekt jüngst im Ortschaftsrat Böhringen vor, der das Vorhaben sehr positiv aufnahm und einem Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung zustimmte.

Die meisten Ortschaftsräte hörten an der Sitzung zum ersten Mal von den Plänen und begrüßten sie auf Anhieb. Einzig Ortschaftsrat Peter Lingg fühlte sich angesichts der knappen Gewerbeflächen in Radolfzell ein wenig überrumpelt, dass das einst heiß diskutierte Gewerbegebiet von der Stadt "so leichtfertig aufgegeben wird", nachdem die Vermarktung wegen des schwierigen Baugrunds gescheitert ist. Er könnte sich vorstellen, dass die Reichenauer Wiesen auch als Abstell- oder Lagerfläche für Gewerbetreibende genutzt werden können, führte er an. "Die Stadt hat alles probiert, es gibt keine Interessenten", machte Ortsvorsteher Bernhard Diehl deutlich.

Keine Erweiterung der Kleingärten

Das drei Hektar große Plangebiet, das derzeit als Grünland genutzt wird, liegt am südlichen Gemarkungsrand von Böhringen. Begrenzt wird es im Norden von der Bahnlinie Radolfzell-Singen. Im Westen trennen Büsche und Bäume das Gebiet vom Grünland der Reichenauerwiesen ab. Dort schließt auch das FFH-Schutzgebiet "Mettnau und Radolfzeller Aach" an. Im Osten verläuft von Nord nach Süd das "Wiesenbächle". Angrenzend daran befindet sich bereits eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Im Süden des Plangebietes liegt die Kleingartenanlage der Kleingärtner Radolfzell, die im Zuge der Planungen nach Norden bis zu den neuen Solarpark-Flächen erweitert werden soll. Allerdings sprach sich der Ortschaftsrat einstimmig gegen die Erweiterung der Kleingärten aus. Die Fläche soll für andere Entwicklungen, eventuell für eine weitere Solarflächenanlage freigehalten werden.

Module werden maximal einen Meter hoch sein

Lars Kießling, Leiter Anlagen und Netze bei den Stadtwerken, und Planerin Sabine Geerds zeigten auf, dass für die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von 747,72kWp (Kilowatt peak) insgesamt 2412 Solarmodule, sieben Wechselrichter, eine Trafostation und eine Einzäunung vorgesehen sind. Die Module werden maximal einen Meter hoch sein. Auch für die Photovoltaik-Freiflächenanlage seien die Bodenverhältnisse eine Herausforderung, so Geerds. So komme man nicht umhin, ein Geogitter auszulegen. Warum die Anlage anstelle zusätzlicher Kleingärten nicht gleich größer planen, war die Frage der Ortschaftsräte. Dies habe mit der Förderung und der Einspeisevergütung zu tun, für die es eine Grenze gebe, so Kießling. Dankbar nahm er die Anregung des Rates mit, ein zweites Projekt in Betracht zu ziehen.

Die Kosten für den Bebauungsplan und die Gutachten werden von der Stadt übernommen. Im Gegenzug schließt sie mit den Stadtwerken einen Pachtvertrag. Die Stadt sieht eine jährliche Zahlung von 5 Prozent der jährlichen Einspeisevergütung für die Anlagen auf der verpachteten Fläche vor, mindestens jedoch 13 000 Euro jährlich. Da die Fläche erstmals bebaut wird, müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden.