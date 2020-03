von Natalie Reiser

Beim Sponsorenlauf am Friedrich-Hecker-Gymnasium haben Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis zehn stolze 5700 Euro für schwerstkranke Kinder erlaufen. Joanna und Eric Junge von der Organisation Strahlemännchen, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt, bedankten sich für die Spende der Schüler.

Klasse 6a hat besonders viel Geld erlaufen

Besonders motiviert ging die Klasse 6a an den Start. Bei der Spendenübergabe erzählten einige der Unterstufenkinder: „15 Runden sind wir gelaufen.“ Auf der 400-Meter-Bahn waren das sechs Kilometer.

Für ihre Ausdauer haben die Sechstklässler von ihren Sponsoren 1600 Euro bekommen. 60 Prozent der Erlöse, in diesem Fall knapp 1000 Euro, gingen an „Strahlemännchen„, die restlichen 40 Prozent des Geldes fließen in die Klassenkassen.

Verein hilft schwerkranken Kindern

Eric und Joanna Junge, die den Verein Strahlemännchen im Jahr 2005 ins Leben gerufen haben, wollten sich bei den Kindern persönlich bedanken. „So eine Summe bekommen wir nicht alle Tage“, meinte Eric Junge. Besonders gefreut habe sie, dass diese Spende durch den Einsatz von Kindern zustande kam.

Dafür nahmen sie gerne den Weg aus dem Kreis Olpe im Südsauerland, etwa 80 Kilometer von Köln entfernt, auf sich. Das Ehepaar kam mit dem neuangeschafften Rettungswagen. Kinder, die zu schwach sind, um eine Autofahrt im Sitzen durchzustehen, können sie liegend, wenn nötig mit medizinischer Versorgung und in Begleitung von Pflegepersonal zu einem Ort oder einer Veranstaltung transportieren, die die Kinder besuchen möchten.

Für kranke Kinder werden Herzenswünsche wahr gemacht

Der fröhliche Sauerländer Junge hat keine Berührungsängste, auf Prominente zuzugehen und mit ihren Agenten zu verhandeln. Wenn es heißt, auf Termine müsse gewartet werden, sagt er oft nur: „So viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht.“ Er hat krebskranke Kinder ins Stadion zu Borussia Dortmund gebracht, aufs Spielfeld und in die Kabinen der Spieler, Treffen mit Stefan Raab und Selena Gomez arrangiert oder ein Treffen mit Papst Franziskus organisiert.