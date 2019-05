von Natalie Reiser

Die Kinderkrippe Entdeckerkiste hat ein zweites Haus zur vorübergehenden Nutzung eröffnet. Westlich des Haupthauses neben der Unterseeschule steht ein weißes, aus 21 Wohnmodulen zusammengeschlossenes Kinderhaus. Den Flachbau, der zunächst für drei Jahre gemietet ist, umgibt ein kleiner Garten mit Spielgeräten. Die erste Kindergruppe ist im Februar in die Räume eingezogen. Die Anmeldungen für die zweite Gruppe sind ebenfalls komplett. Derzeit werden Einstellungsgespräche mit Erzieherinnen geführt.

Neues Kinderhaus ist keine „Containerlösung“

Im Vorfeld waren die Wohnmodule als „Containerlösung“ im Gemeinderat kritisiert worden, bevor im Mai 2018 die Mittel für die mobilen Räumlichkeiten genehmigt wurden. Bei einer Besichtigung allerdings schwinden die Befürchtungen, das Haus könne als Aufenthaltsort für Kinder nicht angenehm sein. Das Innere der Kinderkrippe wirkt hell und licht. „Von Eltern, die sich die Räume ansehen, kamen durchweg positive Reaktionen“, berichtet Karin Kuchenbecker, seit April neue Leiterin der Entdeckerkiste. Betritt man den Eingangsbereich, dann fallen zunächst farbige Sitzgelegenheiten für Groß und Klein auf. Von einem langen Flur zweigen zu beiden Seiten verschieden große Zimmer ab. Für die Gruppenräume wurden drei Module zusammengeschlossen. Damit haben sie eine Grundfläche von etwa sechs Mal zehn Metern. Auf Laminatböden stehen neue Holzmöbel, kleine Tische und Stühle, bunte Sitz- und Kuschelecken. Aus den Fenstern blickt man auf freie Wiesen und Felder, was sich jedoch bald ändern wird. Die Markierungen für das nördliche Neubaugebiet sind schon gesteckt.

Idealer Standort neben einem Neubaugebiet

Deshalb sei dieser Standort ideal, findet Bürgermeisterin Monika Laule. Es sei zu erwarten, dass sich im Neubaugebiet Familien mit Kindern niederlassen würden. Mit diesem neuen Haus und dem Neubau einer Krippe bei der Kindertagesstätte St. Hedwig könne der Bedarf an Betreuung von Kindern unter drei Jahren aktuell gut gedeckt werden. Engpässe gebe es noch in der Betreuung von Kindern über drei Jahren. Für das mobile Haus der Entdeckerkiste gibt es die Option, die Mietdauer auf fünf Jahre zu verlängern. Es werde aber auch geprüft, was eine Aufstockung des Haupthauses und somit eine Dauerlösung für mehr Krippenplätze kosten würde.

Um die Ausstattung der neuen Räume mit Möbeln und Spielmaterial hat sich hauptsächlich Heike Wünsch, bis vor kurzem Leiterin der Entdeckerkiste, gekümmert. Mittlerweile hat sie die Leitung der Kita Mezgerwaidring übernommen. In dem zweiten Haus werden die Kinder der beiden neuen Gruppen spielen, essen und ein Mittagsschläfchen machen. Das Essen liefert ein Cateringservice. In einer kleinen Küche kann Essen aufgewärmt, können Tee und Kaffee gekocht werden. Sollte das Haupthaus in Zukunft aufgestockt werden, würde auch die Küche dort erweitert, damit für alle Kinder gekocht werden kann. Bislang reicht der Platz nicht aus, um 20 weitere Essen zuzubereiten. Der große Außenbereich des Haupthauses sowie der Bewegungsraum und das Atelier, in dem mit Wasser, Farbe und Ton gemalt und geformt werden kann, steht den Kindern der neuen Gruppen ebenso zur Verfügung.