Radolfzell So geht es weiter auf der Mettnau: Kur zeigt Modell mit Scheffelschlösschen

Der Architektenwettbewerb hat acht Entwürfe, einen Sieger und eine Vorstellung der künftigen Reha-Einrichtungen gebracht. Doch eins zu eins sollen die Pläne nicht umgesetzt werden.

Die medizinischen Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell hat nun eine Vorstellung, wie sie die Kur auf der Mettnau konzentrieren und wie sie das baulich umsetzen können. Beides habe der Architektenwettbewerb für die Mettnau geliefert. Acht Büros haben Arbeiten im Wettbewerb eingereicht. Das Preisgericht habe den ersten Preis dem Büro Adobe Architekten aus Erfurt zugesprochen. "Wir waren uns am Schluss einig", berichtet Oberbürgermeister Martin Staab von einer "intensiven" Beratung.

Kurdirektor Eckhard Scholz stimmt zu: "Dieser Entwurf kam unseren Vorgaben am nächsten." Die Vorgaben lauten: Es gibt einen Realisierungsteil, der auf jeden Fall umgesetzt werden soll. Enthalten sind die Errichtung von Konferenzräumen in unmittelbarer Nähe zum Strandcafé und der Bau von Verbindungsgebäuden zwischen Kurmittelhaus und der Hermann-Albrecht-Klinik für die räumliche Verlagerung der heutigen Kurparkklinik an den Standort von Kurmittelhaus und Hermann-Albrecht-Klinik. "Das ist der erste Schritt für eine notwendige Zentralisierung", so Scholz.

Im Ideenteil sollte dann die Entwicklungsmöglichkeit für eine Verlagerung der Werner-Messmer-Klinik ebenfalls auf die Grundstücksflächen bei Kurmittelhaus und Hermann-Albrecht-Klinik skizziert werden. OB Martin Staab als oberster Aufsichtsrat der Mettnaukur bekräftig dieses Ziel: "Langfristig wollen wir nur zwei Standorte für die Mettnaukur haben, den Premiumstandort Seehalde und die Hermann-Albrecht-Klinik." Doch in einem ersten Schritt geht es um die Verlegung der 45 Betten der Kurparkklinik. Erst dann steht die Herausforderung mit der Verlagerung der Messmer-Klinik und ihren Betten weiter hinaus auf die Mettnau an.

Der Wettbewerb sei eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen, glaubt Staab. Denn die Architekten mussten auf den vorhandenen Grundstücksflächen der Kur ihre Ideen entwickeln, das Strandbad und der Tennisclub bleiben tabu. Deshalb bräuchten die Gebäude mehr Höhe, würden aber weniger Fläche versiegeln. Das gestalterische Ziel lautet Einfügen in die Landschaft "und der Blick aufs Scheffelschlösschen muss vom See her frei bleiben", sagt Staab.

"Die Bautätigkeit darf den laufenden Betrieb nicht einschränken", ergänzt Scholz. Erst wenn ein Neubau steht, kann umgezogen werden. Bis es zum Spatenstich auf der Mettnau kommt, werde es noch ein paar Tage gehen. "Denn es wird nicht so gebaut werden, wie man es jetzt auf den Plänen sieht", schränkt OB Staab ein: "Wir müssen uns noch intensiv mit den Architekten auseinandersetzen, wir wollen eine hier eine runde Sache schaffen." Konkret sei auch noch nicht ausgemacht, mit welchem Büro das Projekt Neuordnung der Häuser verwirklicht wird. "Wir werden mit allen drei Erstplatzierten die Entwürfe durchgehen, es gibt noch viele Ideen", sagt Kurdirektor Scholz. Bis Ende des Jahres soll die Form der Umsetzung klar sein und auch das Büro feststehen, mit dem die Mettnaukur in die Bauphase einsteigen will. Im nächsten Jahr soll dann Baubeginn sein.

Preisträger und Rahmenbedingungen

Im Juni 2017 hat der Gemeiderat Radolfzell einem Architekturwettbewerb für die Zentralisierung der Mettnaukurzugestimmt