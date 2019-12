Wer kennt es nicht: Unbekümmert fährt man mit dem Auto die Straße entlang und zack – plötzlich blitzt es. Was folgt, ist oft Ärger über sich selbst: „Wäre ich doch langsamer gefahren.“ All die Aufregung aber bringt doch sowieso nichts, denn sobald das nette Blitzerfoto im heimischen Briefkasten landet, werden Temposünder zur Kasse gebeten. Eigentlich. In Radolfzell nämlich zeigte ein aktueller Fall, dass ein Einspruch durchaus Erfolg haben kann.

Im Urlaub nichtsahnend ins Netz gegangen

So geschehen bei Claus Bährle, der am Bodensee aufwuchs und mittlerweile in Freiburg lebt. Im Oktober war er zusammen mit seiner Frau im Heimaturlaub. Zu dieser Zeit soll er mit dem Auto in der Teggingerstraße zu schnell gefahren sein. Das zumindest warf ihm die Stadt Radolfzell vor und schickte einen Anhörungsbogen an Bährle. Dieser zeigte sich verblüfft, lief die Strecke noch mal ab und hielt sich nicht für schuldig. Also wehrte sich Claus Bährle gegen die Anschuldigung.

„Ich bin stadtauswärts kommend in die Teggingerstraße eingebogen. Kurz darauf bin ich an einem an der Bushaltestelle stehenden Fahrzeug vorbeigefahren, welches die Beschriftung der Tempo-20-Zone auf der Fahrbahn verdeckte“, schilderte Bährle in einem Brief an die Stadt, den er dem SÜDKURIER zur Verfügung stellte. Etwa 150 bis 200 Meter weiter habe es plötzlich geblitzt. „Weder meine Frau noch ich haben verstanden, warum. Wir befanden uns in dem Glauben, dass wir noch in der Tempo-30-Zone waren, von der wir zuvor in die Teggingerstraße einbogen.“

Missbräuchliche Beschilderung?

Claus Bährle kritisierte die „offensichtlich missbräuchliche“ Beschilderung in der Teggingerstraße. Das sei ein klarer Fall. „Die Bußgelder, die durch die Blitzsäule vereinnahmt werden, dürften daher von den betroffenen Verkehrsteilnehmern zu Unrecht bezahlt worden sein“, schrieb er. Und ergänzte: „Ganz zu schweigen von den verhängten Sanktionen der Stadt Radolfzell.“ Deshalb sei es wichtig, die Verkehrsteilnehmer darauf hinzuweisen.

Das sagt die Stadt „Die beidseitige Beschilderung der Tempo-20-Zone sowie die zusätzliche Bodenmarkierung weisen klar auf die Verkehrsregelung hin“, schreibt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Nachfrage. Der Blitzer in der Teggingerstraße sei zur weiteren Schulweg- und Querungssicherung installiert worden. Um ein mögliches Verdecken der Schilder durch größere Fahrzeuge auszuschließen, würden diese nochmals leicht versetzt, aber: „Selbstredend bleiben Verwarnungs- und Bußgelder trotz dieser kleinen Nachjustierung bestehen“, so die Sprecherin. Die Beschilderung sei rechtmäßig, der Fall von Claus Bährle habe keine Präzedenzwirkung. Versuchen, sich zu wehren, kann man aber trotzdem. Laut des Rechtsanwalts Hans Dieter Geiger aus Radolfzell hat jeder zwei Wochen Widerspruchsrecht – ab dem Moment, in dem der Bußgeldbescheid zugestellt wurde. Wie die Stadtverwaltung zudem noch mitteilt, unterhält sie in Radolfzell und den Ortsteilen zehn stationäre Blitzer.

Autofahrer äußert Kritik

Was genau bemängelte Claus Bährle an besagtem Blitzer? „Biegt man in die Teggingerstraße ein, erscheinen auf der rechten Fahrbahnseite drei Schilder: Verbotsschild für Lastwagen, Bus- und Linienverkehr frei, absolutes Halteverbot.“ Gegenüber erscheine auf Höhe des SÜDKURIER-Gebäudes ein Schild, das auf die Tempo-20-Zone hinweise. Rechts jedoch, und damit im unmittelbaren Sichtbereich des Fahrers, fehle ein solches Hinweisschild im Einfahrtsbereich der Teggingerstraße. „Ich halte es schlicht und ergreifend für abwegig, dass ein Autofahrer im fließenden Verkehr gleichzeitig die drei Schilder auf der rechten Straßenseite sowie den Hinweis auf die Tempo-20-Zone gegenüber wahrnehmen kann“, so Bährle. Zumal stünden sich die Schilder über die gesamte Straßenseite hinweg nahezu parallel gegenüber.

Folge man dem Straßenverlauf der Teggingerstraße weiter, erscheine auf der rechten Seite – also kurz nach der Bushaltestelle – ein weiteres Schild, das auf die Tempo-20-Zone hinweise. Hierzu schrieb Claus Bährle an die Stadt: „Dieses Schild dürfte, berücksichtigt man die amtsbekannte Rechtsprechung zum Sichtbarkeitsgrundsatz, nach meinem Dafürhalten keine Wirksamkeit entfalten. Die verblasste, hornhautgelbliche Umrandung nämlich entspricht nicht den Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes.“ Daher sei die gesetzlich normierte Signalwirkung nicht gegeben. Außerdem ist es Bährle zufolge fraglich, ob die Höhe der Beschilderung im gesetzlichen Rahmen liegt.

Nicht-Ortskundige wohl besonders betroffen

„Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass am Ende der Tempo-20-Zone zwei Schilder auf der linken und rechten Fahrerseite ordnungsgemäß angebracht sind. Warum nicht im besagten Einfahrtsbereich der Teggingerstraße?“, ist in Bährles Schreiben weiter zu lesen. Vor allem für Nicht-Ortskundige sei die Beschilderung missbräuchlich. Aufgrund der schriftlichen Anhörung wurde das Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Claus Bährle eingestellt. Die Stadtverwaltung sicherte ihm im November zu, dass die Beschilderung von der Straßenverkehrsbehörde überprüft und gegebenenfalls optimiert wird.