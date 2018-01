Radolfzell Silvesterrätsel (Teil 3: Abschluss): Was Menschen 2017 bewegt hat

Nicht nur Bauprojekte und Parkprobleme haben das vergangene Jahr geprägt, auch Menschen und ihre Geschichten bleiben in Erinnerung.

Zwölf Buchstaben konnten bereits errätselt werden, heute folgt der dritte Streich zur Lösung unseres Silvesterrätsels. Insgesamt 17 Rätselfragen können freilich nicht ein gesamtes Jahr abdecken, doch Menschen und ihre Geschichten dürfen beim Jahresrückblick nicht fehlen. Denn was wäre eine Stadt und eine Umgebung ohne engagierte Filmemacher, umtriebige Musiker und verdienstvolle Ehrenbürger?

Geburtenstation schließt

Dass es künftig keine Neugeborenen mehr geben wird, die im Radolfzeller Krankenhaus zur Welt kommen, hat zu Jahresbeginn für Wirbel gesorgt. Nach monatelangen Verhandlungen hat der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz zum 1. April die Geburtshilfestation des Krankenhauses Radolfzell geschlossen. Damit war auch das Ende von Nachtoperationen eingeläutet. Was war Grund für die Schließung?

Die Geburtshilfestation verzeichnete zu wenige Geburten: Verglichen mit 1300 Geburten in Singen kamen in Radolfzell pro Jahr nur 780 Kinder zur Welt (Lösungsbuchstabe N)

Die Versicherungsprämie in der Geburtshilfe stieg von 45 000 auf 150 000 Euro. Durch die dadurch ungewisse Zukunft fehlten auch Bewerber für die Stelle eines Arztes, der in den Ruhestand ging (Lösungsbuchstabe U)

Es gab zu viele Geburten von Müttern aus anderen Städten im Landkreis und über den Landkreis hinaus (Lösungsbuchstabe K). Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 15 ein.

Pfadfinder wird Ehrenbürger

13 Ehrenbürger hat Radolfzell bis jetzt, am Neujahrsempfang soll Helmut Haselberger der 14. werden. Der 77-Jährige hat 1956 mit fünf weiteren Ministranten den Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in Radolfzell gegründet und war lange Jahre im Gemeinderat. Wie begann seine politische Karriere?

Eine Kollegin fragte ihn, ob er für die CDU kandidieren möchte. Dabei handelte es sich um Maria Blesch, Tochter des früheren Bürgermeisters Otto Blesch. Sie war Sanitätsschwester bei Allweiler, wo auch Haselberger arbeitete (Lösungsbuchstabe J)

Karl Moosbrugger, Rektor seiner Handelsschule, inspirierte Haselberger mit seiner Tätigkeit als SPD-Stadtrat. Weil die beiden teils unterschiedlicher Meinung waren, entschied er sich aber für die CDU (Lösungsbuchstabe M)

Haselberger wünschte sich für die Pfadfinder mehr Unterstützung und entschied, sich mit einer Funktion im Gemeinderat dafür stark zu machen (Lösungsbuchstabe F). Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 4 ein.

Fernsehen dreht in Radolfzell

Außer Touristen waren in diesem Jahr auch einige bekannte Gesichter in Radolfzell zu Gast: Das Filmteam der Serie "Wapo Bodensee". Was war eine besondere Herausforderung für die Schauspieler?

Trotz Nebensaison im Oktober waren die meisten Unterkünfte in Radolfzell ausgebucht und das Team übernachtete getrennt in mehreren Hotels und Ferienwohnungen. Das bedeutete einen ungewohnt hohen logistischen Aufwand (Lösungsbuchstabe L)

Die Folgen werden erst Anfang dieses Jahres gesendet und das Team musste darauf achten, dass die im Oktober aufgenommenen Szenen auch zur Frühjahrsszenerie passen (Lösungsbuchstabe E)

In Radolfzell wurden Szenen für vier Folgen abgedreht, die erst später zusammengeschnitten werden. Auf eine traurige Szene mit Tränen folgte dadurch teilweise eine fröhliche Einstellung, was den Schauspielern laut Produzentin einiges abverlangt (Lösungsbuchstabe T). Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 13 ein.

Froschenkapelle spielt in Europa

Im Jahr ihres 50. Bestehens wagte die Froschenkapelle den Sprung in ferne Länder: Zehn Tage lang gingen die 30 Musiker auf „Kings of Frog'n'Roll – European Tour“ und machten Station in fünf Ländern und 14 Städten wie Prag, Budapest oder Palma de Mallorca. Dabei etablierte sich nach einem Auftritt in München ein bestimmter Code. Was steckt dahinter?

"Hofbräuhaus-Playlist": Die Froschenkapelle plante eine besondere Songliste, weil der Wirt sich besonders die typische Fasnachts-Stimmungsmusik und bekannte Wiesn-Hits wünschte. Diese besondere Playlist werden Musikfans dank dieser Ansage auch künftig hören (Lösungsbuchstabe J)

"Hofbräuhaus-Lautstärke": Damit die Froschenkapelle den Gästen im Münchner Hofbräuhaus nicht zu laut wird, mussten die Musiker verhältnismäßig leise spielen. Mit dieser Ansage wird gleich klar, dass die Lautstärke gedrosselt werden sollte (Lösungsbuchstabe A)

"Hofbräuhaus-Bier": Weil das Bier, das dem Hofbräuhaus seinen Namen gab, so gut schmeckt, klagte der ein oder andere Musiker am nächsten Tag über Kopfschmerzen. Der Code soll mahnen, dass das nicht wieder passiert (Lösungsbuchstabe U). Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 11 ein.

Film zum Stadtjubiläum

750 Jahre Stadt Radolfzell war ein Ereignis, das 2017 viele Menschen in und um Radolfzell bewegt und auch gefordert hat. Allein Robert Werra hat unzählige Arbeitsstunden in einen Film investiert – doch wie viele Stunden waren das genau?

Innerhalb von 800 Arbeitsstunden hat Robert Werra den 105-minütigen Film erstellt und dafür rund rund 30 Stunden an Radolfzeller Bildmaterial aus seinem Archiv gesichtet (Lösungsbuchstabe F)

Das Betrachten seiner insgesamt rund 2500 Stunden Filmmaterial ging dank eines ausführlichen Verzeichnisses flott: 40 Stunden brauchte Werra zum Sichten und anschließend noch einmal so viel Zeit zum Schneiden seines Werks. Macht 80 Arbeitsstunden (Lösungsbuchstabe T)

Wer kennt das nicht: Beim Auseinandersetzen mit Erinnerungen vergeht die Zeit offenbar wie im Flug. Robert Werra ging das auch so, er investierte insgesamt rund 1200 Arbeitsstunden in den Film zum Stadtjubiläum (Lösungsbuchstabe E). Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 16 ein.

