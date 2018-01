Radolfzell Silvesterrätsel (Teil 2): Neues aus Radolfzell und von der Höri

Erfolgreich getüftelt, liebe Leser? Heute geht es weiter. In diesem Teil bildet die Höri einen Schwerpunkt – und wer gut dabei ist, hat die Chance, das Lösungswort zu knacken

Für die Rätselfreunde soll es beim Silvesterrätsel nicht allzu schnell einfacher werden, schließlich hat der Rückblick bisher nur einen kleinen Teil des Jahres beleuchtet. In dieser Folge geht es unter anderem um die drei Hörigemeinden Moos, Gaienhofen und Öhningen. In allen drei Gemeinden waren Großprojekte, bereits realisiert oder gerade in Planung, ein Thema – und natürlich die Kosten dafür.

Gaienhofen hat ein neues Rathaus

2017 ist der Umbau des neuen Rathauses in Gaienhofen fertiggestellt worden, ein großes Projekt, das Verwaltung und Gemeinderat lange vorbereitet und hitzig diskutiert hatten. Solche Projekte werden in aller Regel etwas teurer als geplant. Welches Gebäude nutzt die Gemeindeverwaltung jetzt und was hat der Umbau gekostet?

Die Gemeinde konnte ein Gemeindezentrum der evangelischen Kirche erwerben und umbauen, die Kosten betrugen 900 000 Euro. (Buchstabe R)

Das neue Rathaus befindet sich in einem ehemaligen Internatsgebäude der Schule Schloss Gaienhofen, der Umbau kostete 1,25 Millionen Euro (Lösungsbuchstabe E)

Die Gemeinde nutzte ein öffentliches Gebäude, das als Kindergarten gedient hatte und ließ es umbauen. Der Umbau kostete 950 000 Euro.Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte in das Lösungsfeld mit der Nummer 8.

Moos plant eine neue Sporthalle

In Moos ging es eine Weile heiß her wegen des geplanten Baus der Sporthalle. Zunächst sind die Planungen zum Bau der Sporthalle gestoppt worden, im Oktober entschied sich der Rat dann für eine Neuplanung. Wie soll die Halle nun aussehen und weshalb legte man die Planung im ersten Anlauf auf Eis?

Bürgermeister Peter Kessler wies in einer Ratssitzung auf die hohen Folgekosten der Halle hin. Der Rat entschied sich nach heftiger Debatte dafür, die Halle zu bauen, aber auf die favorisierte Zweifach-Halle zu verzichten. (Lösungsbuchstabe K)

Aus Gründen der Haushaltsdisziplin entschied sich der Gemeinderat für eine 1,5-fach-Halle. In der ersten Planung wären die Kosten zu sehr angestiegen, daher wurde sie gestoppt. (Lösungsbuchstabe A)

Die Kosten für die Planung waren zunächst auf 4,4 Millionen Euro angestiegen, das war den Räten zu teuer. Dafür sah die Planung im zweiten Anlauf eine Zweifach-Sporthalle vor anstelle einer 1,5-fachen. Die Kosten sollen 3,75 Millionen Euro nicht überschreiten. (Lösungsbuchstabe D)Der richtige Buchstabe passt in diesem Fall in das Feld Nummer 12.

Altes Gebäude mit neuem Leben

Öhningen übte sich in diesem Jahr in vielfältigen Foren der Bürgerbeteiligung. Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sorgten dafür, dass Bürger nicht nur frühzeitig informiert, sondern auch in Entscheidungen eingebunden wurden. Mehrfach ging es um die Nutzung des Chorherrenstifts. Was ist in dem historischen Gebäude künftig geplant?

Das Probsteigebäude ist inzwischen teilweise saniert worden, die Gemeinde könnte sich eine Nutzung als Gastronomie vorstellen (Lösungszahl 7)

Die Gemeinde hat einen Förderantrag an das Landesministerium gestellt und will eine umfassende Nutzung des Probsteigebäudes als Heimatmuseum umsetzen. (Lösungszahl 1)

Das Fördergebiet umfasst den Bereich „Ehemaliges Stift und Dorf Öhningen“, bisher sind viele Projekte mit etwa 400 000 Euro gefördert worden. Im Probsteigebäude ist ein Generationenprojekt mit Begegnungscafé geplant. (Lösungszahl 8)Die richtige Lösung gehört ins Feld mit der Nummer 1.

Noch mehr Geschäfte im Seemaxx

Nicht nur auf der Höri, auch in Radolfzell hat es Veränderungen, Vergrößerungen, Erweiterungen gegeben. Lange erwartet worden war, vor allem von den betreffenden Einzelhändlern, aber auch von Kunden, die Erweiterung des Outlet-Centers Seemaxx. Wir wollen in diesem Fall von den Lesern wissen, wer als letzter Mieter aus 36 Einzelhändlern in das Outlet-Center einzog?

War es die Marke Art of Chocolate, die angeworben wurde, um vorrangig die weibliche Kundschaft zu überzeugen? (Lösungsbuchstabe K)

Oder ist das falsch und es war der Sportartikelhersteller Puma, den die Hesta GmbH angeworben hatte, um das Angebot an Sport-und Outdoorbekleidung zu erweitern? (Lösungsbuchstabe T)

Oder war es S. Oliver, das Hesta-Chef Arnold Kannenberg als Zugewinn für das Outlet-Center ansieht, weil die Marke junge Kundschaft anspricht? (Lösungsbuchstabe R)Den richtigen Buchstaben tragen Sie bitte in das Feld Nummer 10 ein.

Möggingen macht sich hübsch

Auch im Radolfzeller Ortsteil Möggingen geht es 2017 voran. Möggingen nimmt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil und hat sich auf Landesebene qualifiziert. Damit verbunden sind Aktivitäten. Mit welchen Projekten will das Dorf für die Zukunft punkten?

Plant die Ortsverwaltung einen Nabu-Informationsstand sowie die Einrichtung einer Toilettenanlage am Dorfplatz? (Lösungsbuchstabe R)

Oder arbeiten die Mögginger bereits an einem Nachfolge-Theaterprojekt, nachdem „Schach am Nachmittag“ auch bei Bewohnern der anderen Ortsteile ein großer Erfolg wurde? (Lösungsbuchstabe F)

Oder haben die Mögginger vor, einen Kinderspielplatz in der Nähe des Kinderhauses zu bauen? (Lösungsbuchstabe U)Die korrekte Lösung tragen Sie bitte ins Feld mit der Nummer 7 ein.Bisher hat noch niemand das richtige Lösungswort geschickt. Das wird sich schnell ändern, wenn alle Fragen in Teil 2 beantwortet wurden. Wer noch Unterstützung brauchen sollte, muss auf 2018 und die nächste Folge des Rätsels vertrauen.

