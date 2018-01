Radolfzell Silvesterrätsel (Teil 1): Was vom Jahr im Gedächtnis blieb

Am Ende des Jahres bleibt die Bilanz. 2017 war in Radolfzell facettenreich und deshalb nimmt die Redaktion ihre Leser mit auf eine Reise durchs Jahr – mit dem Ziel, sie zum Miträtseln zu animieren

Nüsschen geknabbert, Mandarinen verspeist und auch vom üppigen Weihnachtsmenü ist nichts mehr übrig. Da kann sich schon eine große Leere in schneelosen und ereignisarmen Weihnachtsferien auftun. Auch schön! Endlich haben die Leser mehr Zeit für den Lokalteil ihrer Zeitung. Die Gunst der Stunde nutzen wir, indem wir auf das Radolfzeller Jahr 2017 zurückblicken und ganz nebenbei ein paar Fragen stellen – erfahrene Abonnenten kennen dieses Verfahren schon. Die Leser können auf diese Weise testen, was sie vom Radolfzeller Stadtleben noch in Erinnerung haben – und was sie vielleicht auch ganz schnell wieder vergessen wollen.

Parken als Dauerbrenner

Ein richtiges Aufreger-Thema in Radolfzell war die Debatte ums Parken in der Innenstadt, die den Gemeinderat, den Oberbürgermeister und die Autofahrer fast ein ganzes Jahr lang begleitete. Die ersten Ausschussdebatten waren noch harmlos. Zur ersten ordentlichen Aufregung kam es dann allerdings im Juni. Was erregte zu diesem Zeitpunkt den Unmut der Bürger?

Ein Verkehrsschild, das die Autofahrer zum Messeplatz leitet, um sie zu animieren, das Park and Ride-Angebot zu nutzen? (Lösungsbuchstabe Z)

Ein Plakat, auf dem vermerkt war, dass es am Mettnau-Strandbad keine Parkmöglichkeiten gebe (Lösungsbuchstabe L)

Mehrere Findlinge, die den Zugang zum Strandbad versperrten und drohten, dem Betrieb wirtschaftlichen Schaden zuzufügen? (Lösungsbuchstabe E)Den Buchstaben mit der richtigen Antwort tragen Sie bitte ins Feld mit der Nummer 14 ein.

Möggingen setzt

Maßstäbe

Eines der bestimmenden Themen in diesem Jahr war das Stadtjubiläum. Bis zu 1000 Bürger haben sich in Bürgerprojekten engagiert und auf diese Weise dafür gesorgt, dass nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen ordentlich geprobt und anschließend gemeinsam gefeiert wurde. Mit „Schach am Nachmittag“ stellten die Mögginger unter Regie von Jürgen Karrer eines der erfolgreichsten Bürgerprojekte auf den Mögginger Dorfplatz. Welche berühmte Schachpartie wurde dabei nachgestellt?

Deep Blue – Kasparow, 1996 (Lösungszahl 9)

Bogoljubow – Aljechin, 1922 (Lösungszahl 0)

Larsen – Spasski, 1970 (Lösungszahl 5)In diesem Fall tragen Sie die richtige Zahl bitte ins Feld mit der Nummer 3 ein.

Eine Premiere auf dem Marktplatz

Das Stadtjubiläum begleitete die Bürger durchs Jahr und sorgte für außergewöhnliche Ereignisse und mitunter für außergewöhnliche Leistungen. Das Blechfieber-Festival, das die Stadtverwaltung aus Anlass des Jubiläums für die Bürger organisiert hatte, endete in einem spektakulären Höhepunkt: dem Flashmob auf dem Marktplatz. Sehr viele Radolfzeller waren bei dem musikalischen Experiment dabei. An dieser Stelle ändern wir kurzfristig unsere Rätselmethode und fragen: Welche Aussage über den Flashmob stimmt nicht?

Der Blasmusik-Flashmob im Juli fand auf dem Marktplatz statt (Lösungsbuchstabe H)

Den rund 340 Musikern gelang es mit dem Flashmob, einen neuen Rekord aufzustellen, denn davor hatte es in Deutschland noch kein solches Ereignis gegeben, so zumindest die Kenntnis des Fachbereichs Kultur bei der Stadtverwaltung (Lösungsbuchstabe K)

Um Punkt 16 Uhr startete der Flashmob auf dem Marktplatz und war bereits nach circa zehn Minuten wieder beendet. (Lösungsbuchstabe I) Der richtige Buchstabe kommt dieses Mal ins Feld Nummer 6.

So geht's weiter: Damit stehen schon mal drei Buchstaben des Lösungswortes fest. Das Silvester- und Neujahrsrätsel wird in den nächsten Tagen fortgesetzt.

Wer gut rätselt, kann zum Schluss etwas gewinnen

Unter den richtigen Einsendungen zum SÜDKURIER-Jahresrätsel der Redaktion Radolfzell, die vor der Veröffentlichung der Auflösung eingegangen sind, verlosen wir diese drei Preise:

Der erste Preis kommt kunstvoll daher. Alle die beim früheren Fasnachtsmaler Lothar Rohrer in die Schule gingen, kennen den Linolschnitt. Die Künstlerin Martina Geist aus Stuttgart hat sich dieser Methode zugewandt. Ihre Arbeiten sind in der Villa Bosch zu sehen. Daher verlosen wir als ersten Preis eine Jahresgabe des Kunstvereins, „Tässchen auf Rot I,5“.

Der zweite Preis sind zwei Karten für das Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie am Donnerstag, 22. März um 19.30 Uhr im Milchwerk. Gespielt wird Musik von Ludwig van Beethoven, Guillaume Lekeu und Richard Strauss, Solisten sind die Dozenten der Sommerakademie Radolfzell: Anke Dill, Gustav Rivinius und Carmen Piazzini. Es dirigiert Ari Rasilainen.

Der dritte Preis sind zwei Tickets für den Kabarett-Winter zu Désirée Nick am 15. März um 20 Uhr im Milchwerk. Das Programm heißt „Die letzte lebende Diseuse – Blandine reloaded“, am Flügel spielt Volker Sondershausen, Bühnenpartner von Désirée Nick.

Verlosung: Wer mitmacht, schickt das Lösungswort an radolfzell.aktion@suedkurier.de. Die Preise werden unter den richtigen Einsendungen verlost.