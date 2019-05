Die Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Radolfzell ist um eine Schulklasse reicher geworden. Insgesamt 18 junge Menschen haben im April in der Einrichtung ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter begonnen, nun wurden sie offiziell von Schulleiter Steffen Schweiker willkommen geheißen.

Es ist die zweite Schulklasse überhaupt in Radolfzell. Erst im vergangenen Jahr wurde die Bildungseinrichtung am See gegründet, insgesamt befinden sich in Baden-Württemberg elf Standorte. Den Auszubildenden, die unter anderem auch aus dem Landkreis Tuttlingen, Rottweil oder dem Zollernalbkreis kommen, wird hier über drei Jahre hinweg das theoretische Wissen vermittelt, das sie auf ihren Berufsalltag vorbereiten soll – auf eine sehr praxisorientierte Weise.

Denn wie der Lehrer Tobias Scherer erklärt, üben die angehenden Sanitäter nicht durch klassischen Frontalunterricht, wie sie im Ernstfall richtig reagieren. Stattdessen kommen Puppen oder Schauspieler zum Einsatz: „Wir simulieren die Notfallsituation“, sagt Scherer. „Es soll eine Handlungskompetenz aufgebaut werden.“ Im Praxisteil der Ausbildung, den die Azubis beim echten Einsatz mit Rettungsdiensten verbringen, wird dieses Wissen schließlich angewandt. Aber nicht nur medizinische Grundlagen stehen in Radolfzell auf dem Stundenplan. Auch der richtige Umgang mit Patienten wird den Auszubildenden von zwei Lehrern an der Landesschule beigebracht. Dass sich gleich so viele Auszubildende gefunden haben, freut Tobias Scherer. Zwar bildet das Deutsche Rote Kreuz an seinen Bildungsstandorten in Baden-Württemberg jedes Jahr knapp 400 Notfallsanitäter aus. Aber das sei noch immer nicht genug. „Im Rettungsdienst herrscht ein Personalmangel“, sagt Scherer.

Weil sich 2014 die Anforderungen an die Sanitäter veränderten, seien die Betriebe zunächst damit beschäftigt gewesen, ihre langjährigen Mitarbeiter zu schulen. Wichtig sei nun, viele neue Sanitäter auszubilden: „Man braucht immer Nachwuchs.“