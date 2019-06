Für sie ist es eine erfolgreiche Rückkehr zur Lokalpolitik: Zekine Özdemir saß bereits von 2009 bis 2014 im Radolfzeller Gemeinderat und zeitgleich im Kreistag, pausierte danach jedoch aus persönlichen Gründen für eine Wahlperiode. Jetzt hat sie sich wieder aufstellen lassen – und wurde prompt gewählt, sowohl für den Gemeinderat, als erneut für den Kreistag.

Für Zekine Özdemir, die seit 1994 in Radolfzell lebt, kam das überraschend, sie hatte nicht damit gerechnet, es ein weiteres Mal in den Gemeinderat zu schaffen: „Wir haben ja auch tolle Leute auf unserer Liste gehabt“, nennt sie den Grund für ihre Verwunderung. Über ihre Wahl freue sie sich aber natürlich trotzdem. „Es ist schön, zu wissen dass man geschätzt wird“, versichert sie. Sie ist dankbar, dass die Radolfzeller ihr vertrauen – und möchte dieses Vertrauen in Zukunft auf keinen Fall enttäuschen.

Obwohl sie durch ihre frühere Amtszeit bereits weiß, was sie erwartet, möchte sie sich deshalb dennoch intensiv auf ihre kommenden Aufgaben vorbereiten und nachholen, was sie während ihrer Auszeit von der Lokalpolitik verpasst hat. „Fünf Jahre sind nicht wenig Zeit, wenn man nicht da war“, weiß Zekine Özdemir. Obwohl einige Themen aus ihrer ersten Amtszeit noch immer aktuell seien, gäbe es doch einige neue Inhalte.

Neben Themen, die derzeit aktuell sind, wie etwa der Seetorquerung und der Umgestaltung der Konstanzer Straße, sind Zekine Özdemir aber auch andere Dinge wichtig – darunter ökologische Themen, die ihr seit langer Zeit schon am Herzen liegen. „Ich habe schon sehr früh grün gedacht“, erklärt sie. Im Jahr 1990 schloss sie sich in Esslingen den Grünen an, seit vielen Jahren ist sie schon Mitglied bei der Freien Grünen Liste in Radolfzell. „Lokalpolitik hier ist gleichzeitig Klimapolitik woanders“, betont Özdemir. Regionale Handlungen, sowohl positive als auch negative, haben Einfluss auf andere Regionen, daher sei es wichtig, sich auch in Radolfzell für den Klimaschutz zu engagieren.

Zudem legt sie Wert auf die Themen Migration und Integration – was angesichts ihrer beruflichen Laufbahn nicht verwunderlich ist. Jahrelang war sie als Integrationsbeauftragte der Stadt Konstanz tätig, seit 2005 ist sie Migrationsberaterin beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt. Aber auch um sozialen Ungleichheiten möchte Zekine Özdemir sich annehmen. „Wir haben eine Diskrepanz zwischen Leuten mit ganz wenig Mitteln und Menschen mit starker Kaufkraft“, sagt sie. „Wir brauchen eine Entwicklung in diesem Bereich.“ Und sie möchte die Kindergartenbetreuung in Radolfzell ausbauen: „Wenn Frauen und Männer berufstätig sein sollen, müssen die Kinder auch ohne lange Wartezeit gute Betreuungsplätze bekommen“, sagt sie.