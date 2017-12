Radolfzell Sie hat ein Lächeln für jeden Patienten

Die Syrerin Rania arbeitet als Zimmermädchen in einer Seniorenresidenz. Ihr großer Berufswunsch ist Altenpflegerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Radolfzell.

In weißer Arbeitskleidung und mit einem weißen Kopftuch bekleidet, geht Rania Alshaer durch die Gänge der Residenz Pro Seniore. Seit vier Monaten arbeitet sie als Zimmermädchen in dem Altenheim. Vor zwei Jahren ist Rania Ashaer mit ihrer Familie aus Syrien geflohen. Seitdem lebt sie mit ihrem Mann und drei Kindern in Radolfzell.

"Meine Arbeit gefällt mir gut", erzählt die 43-Jährige. Zu ihren Aufgaben gehört es, in zwei Wohnbereichen des Altenheims die Betten zu machen, die Zimmer aufzuräumen, ein Glas frisches Wasser ans Bett zu stellen, die Türklinken zu desinfizieren, im Bad die Handtücher zu wechseln. In gebrochenem Deutsch erklärt Rania Alshaer ihre Aufgaben. Sie tut das mit ruhigem Blick und einem stillen Lächeln. Was nicht auf Anhieb verständlich ist, erläutern Samin und Leon Mehrens, ihre Vorgesetzten. Samin Mehrens hat vor vier Jahren die Leitung der Residenz übernommen. Sein Bruder Leon ist Pflegedienstleiter.

Minijobber als Entlastung

"Das große Problem in der Pflege ist die Zeitnot", erzählt Samin Mehrens. Damit den Pflegekräften für den Umgang mit den Patienten mehr Zeit zur Verfügung steht, haben die Brüder in der Residenz ein neues Konzept eingeführt: Bestimmte Arbeiten werden von zusätzlichen Angestellten auf Minijob-Basis übernommen. Einige arbeiten als Zimmermädchen, als Hilfskräfte im Frühstücksraum oder sie übernehmen Hausmeisteraufgaben. So ist es möglich, dass sich fünf Pflegekräfte und zwei weitere Betreuungskräfte um 35 Patienten kümmern, die auf einer Pflegestation untergebracht sind. "Damit liegen wir weit über der geforderten Pflegekraftstufe", erzählt Samin Mehrens. Sein Bruder Leon ergänzt, ein solcher Personalschlüssel sei möglich, wenn man sich bemühe, den Pflegegrad der betreuten Personen von Zeit zu Zeit zu verifizieren.

Zehn Auszubildende sind in dem Betrieb beschäftigt. "Eigentlich bräuchten wir noch viel mehr", meinen die Brüder. Sie finden, die Altenpflege schneide in den Medien oft schlecht ab. Das bedauern sie. Der Beruf biete interessante Weiterbildungschancen wie die Gerontopsychiatrie. Sie unterstützten ihre Angestellten darin, Zusatzausbildungen wahrzunehmen.

Bevor Rania Alshaer begonnen hat als Zimmermädchen zu arbeiten, hat sie ein Praktikum in der Residenz absolviert. Sie habe ihre Arbeit gut gemacht, finden die Brüder Mehrens. Deshalb wollten sie ihr die Chance auf eine Ausbildung geben. Im Besonderen schätzt Samin Mehrens, wie die syrische Mutter auf die Patienten zugeht: "Sie tut das mit sehr viel Herzlichkeit." Und das sei im Umgang mit dementen Personen bei Weitem wichtiger als perfekte Sprachkenntnisse, meint Leon Mehrens. Für Rania Alshaer geht es nun trotzdem darum, besser Deutsch zu lernen, denn in einer Ausbildung wird ein bestimmtes Niveau, die Stufe B2, erwartet. Die darunterliegende Stufe A2 hat Rania Alshaer schon erreicht. Nun lernt sie weiter mit Hilfe von Internet-Programmen. Zusätzlich möchte sie ihre Deutschkenntnisse in einem Abendkurs verbessern. Auch ihre Kollegen helfen mit. Sie haben ihr eine Liste mit in der Pflege gängigen Begriffen zusammengestellt. Wenn alles optimal läuft, dann kann Rania Alshaer im September des nächsten Jahres ihre Ausbildung als Altenpflegerin beginnen.

Zur Person

RaniaAlshaer (43) ist mit ihrem Mann und ihren drei Kindern aus Syrien geflohen. Ihr 20-jähriger Sohn hat die Aussicht, Medizin zu studieren. Das syrische Paar hat noch zwei Töchter, eine 19-Jährige und eine Tochter, die sechs Jahre alt ist. In ihrer Heimat war Rania Alshaer Hausfrau. Die Tätigkeit im Haus und für die Familie hätte ihr Spaß gemacht, berichtet sie. Zur Entspannung geht sie gerne im Wald spazieren. Seit vier Monaten arbeitet Rania Alshaer als Zimmermädchen in der Residenz Pro Seniore. Im nächsten Jahr möchte sie eine Ausbildung als Altenpflegerin beginnen. (rei)