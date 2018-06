Radolfzell Sie gibt Frauen eine Stimme: Die 90-Jährige Inge Bung hat sich in ihrem Leben stark für Frauen eingesetzt

Weil Frauen in Gruppen immer still waren, wollte die zugezogene Radolfzellerin Inge Bung ihnen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Zu ihrem 90. Geburtstag blickt sie zufrieden zurück.

Inge Bung hat sich Gedanken darüber gemacht, was besonders war in ihrem Leben. Sie hält einen Zettel im A6-Format in den Händen, wo mit kleinen klaren Buchstaben einige Stationen ihres ehrenamtlichen Engagements festgehalten sind. "In meinem Leben ist das Besondere, dass ich es dem Ehrenamt gewidmet habe", sagt sie. Doch sobald die 90-Jährige in ihrem Wohnzimmer in einem Reihenhäuschen in Radolfzell zu erzählen beginnt, wird klar: Diese Frau blickt auf jahrzehntelanges Engagement für eine feministische Theologie zurück. Dabei ist sie zu einer Zeit aufgewachsen, als eine Frau noch kein eigenes Konto eröffnen durfte, und musste ihren Beruf als Lehrerin nach der Hochzeit aufgeben, weil ihr Mann Pfarrer war. So hätten die Vorschriften der evangelischen Landeskirche es damals vorgesehen. Für Inge Bung war das kein Grund, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil, wie sie sagt: "Dann habe ich meine Fähigkeiten der Kirche zur Verfügung gestellt."

Ihre Erzählungen beginnt Inge Bung mit einer Karikatur, die auf einem orangenen Papier gedruckt vor ihr liegt. Sie zeigt ein Plakat mit der Forderung "Mehr Frauen in den kirchlichen Dienst" und der Pfarrer, der das anpinselte, geht mit Farbeimer in der Hand zur Tür hinaus. Hinter ihm knien zwei Frauen auf dem Boden und putzen. So sei die Situation gewesen, als sie vor über 60 Jahren zur Pfarrersfrau wurde, sagt Inge Bung. Frauen sollten Kaffee kochen, Kuchen backen, sauber machen. Erst 1958 trat das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. "Es ist mir aufgefallen, dass Frauen immer den Mund halten", sagt Bung. Dabei haben Frauen doch auch etwas zu sagen, habe sie sich gedacht. Entsprechend handelte sie: 1968 sei sie Bezirksbeauftragte für Frauenarbeit geworden und habe im Team unter anderem Vorträge organisiert. Da lebte die Familie bereits in Konstanz, wo Fritz-Peter Bung die Petrus- und Paulusgemeinde leitete. Sie habe es als ihre Aufgabe gesehen, Frauen zu Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu erziehen, sie sprachfähig zu machen. Heute sagt sie: "Es ist eigentlich alles erreicht, was ich wollte."

Dabei haben ihr immer wieder persönliche Beobachtungen und Erfahrungen den Weg gewiesen. Nach dem Verlust ihrer Tochter Anne im Jahr 1986 – sie starb im Alter von 25 Jahren an Asthma, da waren ihre beiden Brüder gerade 27 und 29 Jahre alt – gründete Inge Bung eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern mit zwischenzeitlich 30 Teilnehmern. "Wir haben eigentlich nicht mehr gemacht, als miteinander zu sprechen", sagt sie. Doch das sei das einzige, was helfe. Auch bei ihrer meist ehrenamtlichen Arbeit habe sie auf Gespräche gesetzt und gemeinsam Themen entwickeln wollen. Ihr Motto: "Jede Frau hat etwas zu sagen." Und damit Frauen wissen, dass sie und ihre Arbeit etwas wert sind, habe sie sich dafür eingesetzt, dass es einen kleinen Etat gibt, um beispielsweise Referenten oder Fahrtwege zu bezahlen.

Während ihr Mann im Alpenverein und Klettern sein Hobby fand, sei sie jeden dritten Abend unterwegs gewesen und habe auch selbst Vorträge gehalten. Zu ihren Lebensthemen zählte ab 1972 auch der Umweltschutz, Inspiration fand sie wie so oft in der Literatur. In der Gemeinde habe sie sich dann dafür eingesetzt, dass keine Putzmittel mit Gift mehr benutzt und dass Säfte lokal gekauft werden. "Das ist bis heute eigentlich mein Lebensthema" sagt Inge Bung.

Trotz verschiedener Schaffensbereiche wurde das Wirken des Ehepaars gemeinsam gewürdigt: Als ihr Mann 1992 in die Pension verabschiedet wurde, sei sie nicht nur wie üblich mit einem Blumenstrauß verabschiedet worden, sondern ebenfalls mit einer Rede des Dekans. "Ich war jemand in der Kirche und es ist schön zu merken, dass etwas hängen geblieben ist."

Und heute? "Ich bin gesund, aber alt", fasst die 90-Jährige kurz zusammen. Eigentlich habe sie sich erst dieses Jahr von einigen Ämtern verabschiedet, doch mindestens einen Termin pro Woche gebe es weiterhin – ob den Besuch eines Bibelabends, das Engagement im Freundeskreis Asyl oder den Gesprächskreis der evangelischen Gemeinde. "Ich langweile mich überhaupt nicht." Sie habe sich inzwischen das Bücherzimmer eingerichtet, von dem sie immer geträumt habe, und in den Regalen stünden noch viele ungelesene Werke. Ihren Geburtstag feierte sie mit Familie, Nachbarn und Freunden: Vormittags auf der Mettnau, nachmittags mit einem Stückchen Kuchen.