von Michael Jahnke

Weihnachten ist für viele eine geruhsame Zeit mit der Familie, mit Tannenbaum, Plätzchen und schönen gemeinsamen Stunden. Für einige ist es aber auch ein Aufenthalt im Krankenhaus: 80 Patienten waren davon in diesem Jahr in Radolfzell betroffen. Es ist daher mehr als nur eine liebevolle Geste der Stadt Radolfzell, wenn am Heiligabend der Oberbürgermeister oder einer seiner Stellvertreter die Patienten im Krankenhaus besucht und mit ihnen spricht.

Nähe, Anteilnahme und Weihnachtsstimmung

In diesem Jahr machte Gemeinderatsmitglied Dietmar Baumgartner als Stellvertreter der Stadt den Gang durch die Flure und Zimmer, um sich mit Patienten zu unterhalten und ihnen eine kleine Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung zu überreichen. "Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, dass wir unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen", sagte Baumgartner, als er mit den leitenden Ärzten seine Runde machte. Alleine im Krankenhaus zu liegen und dort das Weihnachtsfest zu verbringen, sei für die rund 80 Patienten schon schwierig genug. Nähe, Anteilnahme und eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, war das Ziel von Krankenhausleitung und Stadtverwaltung. Während des Rundganges sang auf den Fluren der ehemalige Krankenhauschor Sisingas aus Singen. Patienten lauschten in den Türen stehend oder trafen sich in Sitzecken, um die weihnachtlichen Gesänge besser hören zu können oder gemeinsam mit dem Chor selbst mitzusingen.

Ein Tag nur fast wie jeder andere

Trotz aller Festlichkeiten wurde der reguläre Krankenhausbetrieb uneingeschränkt fortgesetzt. Sieben Ärzte und rund 50 Pflegekräfte versorgten die zum Teil bettlägerigen und schwerkranken Patienten oder standen für Notfälle bereit. Für die Menschen, die über die Weihnachtfeiertage im Hegau-Bodensee-Klinikum bleiben mussten, stand eine gute Betreuung fest. Der Dank der Patienten galt daher dem gesamten Ärzteteam und Pflegepersonal. Einen Appell gab es dann aber auch noch: Da man auch Besuch von Angehörigen erwarte, sei neben menschlicher Zuwendung auch Ortsnähe zu berücksichtigen. Deshalb müsse der Standort des Radolfzeller Krankenhauses erhalten bleiben.