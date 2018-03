Radolfzell Sexueller Missbrauch am Nachbarskind: Früherer Erzieher erhält Haftstrafe auf Bewährung

Ein heute 46-jähriger früherer Erzieher hatte sich über mehrere Jahre hinweg an einem Nachbarsjungen vergangen. Die Mutter ahnte nichts. Das heute 24-jährige Opfer erlitt schwere seelische Verletzungen. Für 134 laut Gericht erwiesene Fälle wurde der Täter zu zwei Jahren Haft verurteilt, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Als Kind war er angeblich Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Als Erwachsener wurde ein 46-jähriger Erzieher selbst zum Täter. Über mehrere Jahre hinweg missbrauchte er im Raum Radolfzell einen Nachbarsjungen. Dieser war ihm von dessen Mutter zur Aufsicht anvertraut worden. Zu Beginn der Übergriffe war der Junge sechs Jahre alt. Jetzt hat das Amtsgericht Konstanz den Täter wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in 134 Fällen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde unter zahlreichen Auflagen für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Unter anderem muss der Mann 4800 Euro Schmerzensgeld an das inzwischen 24-jährige Tatopfer bezahlen. Und er darf auf keinen Fall mehr als Erzieher arbeiten. Bis vor eineinhalb Jahren war er noch in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Raum Tuttlingen tätig. Sie wurde inzwischen geschlossen.

Die sexuellen Übergriffe begannen im Jahr 1999, als der Geschädigte sechs Jahre alt war. Seine Mutter war mit dem "netten Nachbarn" übereingekommen, dass dieser ihre beiden Söhne einmal wöchentlich abends beaufsichtigen sollte. Für den vier Jahre älteren Bruder interessierte er sich nicht.

Später besuchte der Junge seinen "väterlichen Freund" auch regelmäßig in dessen Wohnung. Denn bei ihm durfte er die Computerspiele spielen, die zu Hause verboten waren, und bekam Süßigkeiten, die es daheim nicht gab. Der Missbrauch war zum Ritual geworden. Als er zwölf Jahre alt war, endeten die Kontakte. Aber erst mit 17 habe er bemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, berichtete der Student vor Gericht. Er habe versucht, alles zu verdrängen. Es funktionierte nicht. Die Panikattacken, die Ängste und quälenden Schuldgefühle seien schwer zu ertragen gewesen: "Das war die Hölle."

Er bekam Medikamente, begab sich in eine Psychotherapie. Und eines Tages war ihm klar: "Der hat ein Verbrechen an mir begangen." Im Herbst 2015 zeigte er den Täter an. Als er vor Gericht Details der erlebten sexuellen Übergriffe schildern sollte, fing er bitterlich zu weinen an. Nachdem er sich gefasst hatte, schilderte er offen und sachlich, was ihm geschehen war. Drei Mal seien er und sein Bruder von der nichts ahnenden Mutter sogar mit dem "Betreuer" in die Sommerferien geschickt worden, berichtete er. Und er erinnerte sich, dass der Mann ihm mindestens zwei Mal extreme Pornografie gezeigt hatte, während er auf dessen Schoß vor dem Computer gesessen habe. Der 46-Jährige stritt das vor Gericht zunächst ab, ebenso wie andere Details der Anklage.

Anstatt der ursprünglich angeklagten 254 Fälle räumte der Beschuldigte anfangs nur ein Fünftel davon ein. Nach der Beweisaufnahme hielt das Gericht 134 Fälle für erwiesen, die er schließlich einräumte. Er berichtete von psychischen Problemen und beruflicher Überforderung. Ob er pädophil sei, wisse er nicht. Aber er habe in seiner rund 15 Jahre währenden beruflichen Laufbahn nie ein anderes Kind missbraucht. "Zu denen hatte ich nie ein so enges Vertrauensverhältnis", erklärte er. Zu seinem selbst als Kind oder Jugendlicher erlebten sexuellen Missbrauch wollte er keine näheren Angaben machen.

Seit der Anklageerhebung lebt er nicht mehr im Raum Radolfzell. Als Erzieher wolle er gar nicht mehr arbeiten, meinte er. Derzeit mache er eine Umschulung für eine Tätigkeit im kaufmännischen Bereich. "Es wurde mir erst später bewusst, was ich angestellt habe", sagte der Angeklagte im Prozess. Er beschrieb sich als Einzelgänger. Ihm habe es gefallen, dass die Kinder gerne mit ihm zusammen waren und ihn brauchten. Jetzt fühle er sich einsam. Ein Bewährungshelfer soll ihn bei der Suche nach einer geeigneten Therapie unterstützen.

