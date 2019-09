von Annika Enzenmüller

Amutha Paskaradas floh mit ihrem Mann nach Deutschland. In Sri Lanka herrschte viele Jahre ein Bürgerkrieg zwischen den zwei größten Bevölkerungsgruppen, den Tamilen und den Singhalesen. Das Ehepaar gehöre den Tamilen an, so Paskaradas. Die Regierung damals sei singhalesisch gewesen. Da ihr Mann Soldat für die Regierung gewesen sei, habe er die Waffen gegen die eigenen Leute richten müssen. Sie erinnert sich: „Wer ein Soldat war, war auch ein Mörder. Deshalb sind wir kurz nach unserer Hochzeit geflohen.“ Der nächste Flieger ging nach Deutschland, 1985. Paskaradas war damals 24 Jahre alt.

Dort brauchten sie kein Visum. In Berlin angekommen seien sie nach Karlsruhe und dann nach Konstanz gekommen. Dort lebten sie zwei Jahre in einer Asylunterkunft. Paskaradas erzählt: „Die Zustände waren so schlimm, dass ich mich heute nicht mehr an diese Zeit erinnern möchte.“

Nach der Anerkennung des Asylantrags sei sie nach Radolfzell gezogen. Während dieser Zeit hätten sie viel ehrenamtliche Hilfe erhalten. Die regelmäßige Unterstützung habe sich vom Erlernen der Sprache, über Arztbesuche bis zur Hilfe bei Anträgen erstreckt. „Ich bin sehr dankbar dafür. Nun helfe ich anderen, anzukommen. Damit möchte ich etwas zurückgeben“, erklärt Paskaradas. Sie engagiere sich ehrenamtlich bei dem Radolfzeller Gemeinschaftsgarten Paradies für alle.

Der Bürgerkrieg ist mittlerweile beendet. Ihre drei erwachsenen Söhne sind ausgezogen. Zurück in ihre Heimat möchte sie nicht: „Der Bürgerkrieg hat eine Wunde verursacht. Diese ist verheilt, aber die Narbe ist geblieben.“ Traditionen aus ihrem Heimatland seien ihr sehr wichtig. Sie betont allerdings, dass man sich der deutschen Kultur anpassen müsse und ergänzt: „Wir haben ein schönes Leben in Deutschland. Hier habe ich meine Familie. Radolfzell ist mein Zuhause.“

Serie: Zur Interkulturellen Woche erzählen Migranten, wie sie in Radolfzell ihre neue Heimat gefunden haben. Wir stellen ein paar davon vor.