Radolfzell Seniorenrat und Behinderten-Beauftragter haben gemeinsame Ziele

Der Radolfzeller Seniorenrat sieht in häuslicher Pflege den Königsweg aus dem Pflegenotstand. Zugleich sucht er mit dem Behinderten-Beauftragten Wolfgang Weinz nach Lösungen für gemeinsame Probleme.

Die gesetzliche Forderung nach Einbett-Zimmern in Pflegeheimen führt nach Ansicht des Seniorenrates zu steigenden Kosten und ist für viele Pflegebedürftige zu teuer. Sie führe zur Schließung kleinerer Pflegeheime und damit zu weiteren Personalnotständen. Insgesamt sei das Pflegepersonal stark beansprucht und es gebe viele Überstunden bei geringer Bezahlung, resümierte der Radolfzeller Seniorenrat bei seinen Recherchen im letzten Jahr über die Pflegesituation im Landkreis. In seiner jüngsten Sitzung sammelte der Rat Meinungsbilder für sein Schwerpunkt-Thema Pflege. Dabei sieht er den Ausbau häuslicher Pflege als einen Königweg für Senioren an. Zudem knüpfte der Rat Kontakt mit dem neuen Behinderten-Beauftragten der Stadt, Wolfgang Weinz.

Karl-Heinz Heilmann und Anita Schaffner gehören im Seniorenrat der Arbeitsgemeinschaft Pflege an. Für die letzte Sitzung in diesem Jahr stellten sie ein Resümee zusammen über die im Rat diskutierten Beiträge in der Pflege. "Die Zukunft gehört der häuslichen Pflege", so die Räte. Katharina Gätjens bekam den Eindruck, dass es zu wenig Pflegelotsen im Landkreis gebe, die Privatpersonen über die Möglichkeiten bei der Bezuschussung der häuslichen Pflege informieren. Die Politik habe ihres Erachtens die Wichtigkeit der häuslichen Pflege erkannt. Sie stelle viele Mittel bereit, die jedoch zu wenig abgerufen würden. Gastredner Wolfgang Weinz sieht Probleme in den bürokratischen Hürden. Angehörige seien mit der Pflege belastet und müssten sich gleichzeitig mit Ämtern über die Förderung häuslicher Pflege auseinandersetzen. Mehr Hilfe und eine zahlenmäßige Erhöhung der Pflegelotsen fordert Seniorenrätin Katharina Gätjens in der Sitzung.

Der Arbeitskreis Pflege sieht eine mittelfristige Lösung im Pflegenotstand in der Ausbildung von Alltagshelfern. Das Arbeitsamt fördere Weiterbildungen in der häuslichen Pflege. Das Geld stünde in der Agentur bereit, lediglich fehlten Interessierte, so Anita Schaffner. Der Alltagshelfer sei die untere Stufe zum Ausbildungsberuf Pfleger. Die häusliche Pflege sei derzeit der Königsweg für Senioren, die lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben wollen, resümiert die Arbeitsgemeinschaft des Rates. Langfristig sollten die Bedingungen und die Entlohnung für den Pflegeberuf verbessert werden und die aufwendige Dokumentation reduziert werden. Der Vorsitzende des Seniorenrates, Xaver Müller, vergleicht die durchschnittlichen Vergütungen der Pflegekräfte mit anderen Berufsständen und sieht lediglich Diskrepanzen in der Honorierung des Schichtbetriebes in der Pflege.

Nicht jeder Senior ist behindert. Und nicht jeder Behinderte ist alt. Aber es gibt Schnittmengen der Zusammenarbeit zwischen dem Radolfzeller Senioren- mit dem Behindertenrat und dem neu eingesetzten Behindertenbeauftragten der Stadt Radolfzell, Wolfgang Weinz.

Das Personenbeförderungsgesetz sehe bis zum 1. Januar 2022 vor, dass alle Haltestellen im öffentlichen Nahverkehr barrierefrei gestaltet werden sollen. Nach dem Umbau der Bushaltestellen in der Konstanzer Straße schlägt Wolfgang Weinz vor, den Busbahnhof als Priorität zu setzen. Der Zentrale Busbahnhof (ZOB) sei Verkehrsknotenpunkt für Menschen, die in Radolfzell ankommen und umsteigen. Über den Bahnhof möchte Weinz in der Seniorenratsitzung kein Wort verlieren: Er begreift die Gespräche mit der Bahn als verlorene Liebesmüh. Weinz sieht primär effektive Gesprächspartner in der Verwaltung und Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Verkehrslage. Dort könne Machbares besprochen werden. Der Beauftragte möchte der Stadt seine Kompetenzen aus den Erfahrungen beim Haltestellen-Umbau in Singen und Konstanz anbieten.

Radolfzell betrachtet sich mit den Angeboten der Mettnau-Kur als Kurstadt. Dem Behinderten-Beauftragen schwebt eine Checkliste für den barrierefreien Zugang nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern auch für Anbieter touristischer Dienstleistungen vor. Weinz sieht hier Synergien für den Tourismus, für die Behinderten und Senioren: Was eine Verbesserung für Touristen darstelle, sei gleichzeitig auch eine Verbesserung für heimische Senioren. Ein Drittel der Touristen nehme die Angebote rund um die Mettnau-Kur war. Der Vorsitzende des Behindertenrats sieht die Checkliste als Beitrag für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur und heimischer Tourismusleistungen.