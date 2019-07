Heute, Freitag, wird das Radolfzeller Seebad neu eröffnet. Ab 15 Uhr wird das Bad dann seiner alten und neuen Bestimmung übergeben. Die Stadt Radolfzell lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu diesem Anlass ein, um sich ein Bild vom neuen Seebad zu machen. Oberbürgermeister Martin Staab wird das Bad ab 15 Uhr eröffnen. Anschließend wird Architekt Jörg Bohm den Neubau erläutern. Auch die sanierte Mettnaustraße wird an diesem Tag eröffnet.

Die Umbauarbeiten für den Neubau des Gebäudekomplexes begannen am 11. November 2018. Zu diesem Zeitpunkt wurden die aus den 60er Jahren stammenden Gebäude abgebrochen. Bereits drei Monate später starteten die Aufbauarbeiten des Hauptgebäudes in Holzrahmenbauweise. Mit der Übergabe des Seebades an die Nutzer Mitte Juli ist man fast im anvisierten Zeitplan geblieben, so dass die Anlage noch passend zur Badesaison fertig wurde. Das neue Seebad-Gebäude einschließlich der überdachten Außenbereiche liegt bei 526 Quadratmetern Nutzfläche. Der Besucherteil umfasst 182 Quadratmeter Nutzfläche, der Gastronomieteil 73 Quadratmeter. Zum Außenbereich zählen ein überdachter Aufenthaltsbereich, eine Gastronomie-Terrasse mit Holzboden, die Treppenanlage und der Wirtschaftshof, der nur durch die Gastronomie genutzt wird. Das etwas später fertig werdende DLRG-Gebäude liegt bei 169 Quadratmetern Nutzfläche. Mit der barrierefreien Erschließung des Gebäudes kann das Bad nun problemlos von allen Besuchern genutzt werden. Ein verlängerte und rollstuhlgerechte Rampe an der Mettnaustraße sorgt für gute Zugangsverhältnisse. Eine Wasserspielanlage und eine Vogelnestschaukel wird die kleinen Besucher erfreuen. Weil die meisten Badegäste mit dem Fahrrad zum Seebad fahren, wurden 190 Stellplätze für Fahrräder installiert. Die Flachdächer der Gebäude werden komplett begrünt und mit einer Solaranlage ausgestattet. Der Neubau des Hauptgebäudes kostet ungefähr 1,9 Millionen Euro. Die Kosten für die Komplettsanierung der Mettnaustraße belaufen sich auf etwa 960¦000 Euro. Die DLRG-Rettungswache ist zum Zeitpunkt der Eröffnung wetterbedingt und aus organisatorischen Gründen noch nicht fertiggestellt. Das Betreten der Baustelle ist verboten. Die Badeaufsicht wird durch den Pächter des Seebads gewährleistet.

Infos:

Das Radolfzeller Seebad gilt als das Bad der Einheimischen. Das Bad hat eine lange Tradition. Allerdings wurde rund zwei Jahrzehnte wenig für den Erhalt der Betongebäude getan. Die Sanierung des Bades (auch die der künftigen im Mettnau-Strandbad) gehören in ihrer Gesamtheit zum Step 2030, durch den die Stadt attraktiver werden soll. (ja)