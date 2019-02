von SK

Ein 25 Jahre alter Mann hatte offenbar zu sehr an seinem Auto gebastelt, denn nun muss er sich für unerlaubtes Tuning verantworten. Laut Bericht der Polizei wurde der junge Mann am Sonntagvormittag gegen 11.20 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in der Kasernenstraße angehalten und überprüft.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der junge Mann nicht nur eine offene Ansauganlage in Verbindung mit einer geänderten Abgasanlage montiert, sondern auch die vorderen Scheinwerfer teilweise mit schwarzer Folie beklebt und Spoiler an der Frontstoßstange angebracht, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind und für die der 25-Jährige auch keine allgemeine Betriebserlaubnis vorweisen konnte. Die Polizisten zeigten den Autofahrer, der die Ordnungswidrigkeit einräumte, beim Landratsamt an.