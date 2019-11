Radolfzell – Kürzlich waren die beiden Montessoriklassen 4c/2 und 2c/4 der Sonnenrainschule mit ihren Lehrerinnen Stefanie Krüssel und Susanne Netzhammer ein letztes Mal im Rahmen ihres einjährigen Waldprojektes im Wald. Breits im Winter dieses Jahres, im Frühling und im Sommer hatten die Klassen laut einer Pressemitteilung jeweils für einen ganzen Vormittag das Klassenzimmer mit einem Waldstück im Altbohlwald getauscht.

Mit Spiel, Spaß und allen Sinnen konnten die Kinder unter der Leitung der Naturpädagogin Angela Klein den Wald mit seinen Tieren und Pflanzen erleben und schätzen lernen. Forschen und Beobachten, Wahrnehmen und Staunen waren dabei angesagt.

Im Winter lernten die Kinder die Spuren und Überwinterungsstrategien verschiedener Waldtiere kennen und erforschten die Wunderwelt der Knospen an den Bäumen und Sträuchern. Im Frühling standen die Vögel mit ihren verschiedenen Gesängen und Nestern im Mittelpunkt und die Kinder erforschten die Blumen. Im Sommer ging es um die Krabbeltiere am Boden. Im Herbst erkundeten die Kinder die Vielfalt der Baumarten mit ihren Wildfrüchten und bunten Blättern. Das Staunen war groß und der Jahreskreis schloss sich, als einige Kinder schon die neuen Knospen entdeckten, aus denen sich im Frühjahr die nächsten Blätter entwickeln werden. Immer gab es auch einen Impuls für den späteren Unterricht in der Schule. So wurden zum Beispiel Fußabdrucke des Rehs in Ton angefertigt.

Besonders ans Herz gewachsen ist manchen von ihnen ihr Lieblingsbaum: ein Baum, den jedes Kind ausgewählt hat und der es die ganzen Projekttage über begleitet hat. „Waldtage ermöglichen ein intensives Erleben der Natur, hautnahe Begegnungen mit Tieren und Pflanzen und ungewohnte Blickwinkel, die der Unterricht im Klassenzimmer so nicht bieten kann“, so Angela Klein.

Finanziert war das Waldprojekt von der Böhringer-Stiftung des Rotary-Club Radolfzell-Hegau, dem BUND-Kreisverband, dem BUND-Ortsverband Radolfzell, der Firma Sybit, der Stadt Radolfzell und den Eltern der Klasse.