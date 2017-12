Radolfzell Schulbasar mit Tradition: In 20 Jahren 100.000 Euro für soziale Zwecke

Mit Basaren zugunsten gemeinnütziger Organisationen beweisen Radolfzeller Berufsschüler seit 20 Jahren ihr soziales Verantwortungsgefühl.

Diese Jugend von heute. Seit der Antike ist es eine Art Volkssport, die Jugend in Misskredit zu bringen und kein gutes Haar an ihr zu lassen. Doch wie lässt sich erklären, dass 1400 junge Menschen aus dem Berufsschulzentrum Radolfzell von sich aus einen Adventsbasar veranstalten, bei dem ein Reinerlös von 6800 Euro an wohltätige Zwecke geht? Innerhalb von 20 Jahren erwirtschaftete "diese Jugend" gemeinsam mit Lehrern bei diesen Basaren 100 000 Euro an Spenden – vornehmlich für Erwachsene. Bei einer Feier im Musiksaal des BSZ bedachten Schüler vier Organisationen mit einer Spende von je 1600 Euro. 400 Euro gehen in den Bau weiterer Stände für den beliebten Markt, bei dem schon vor dem Öffnen der Türe die Radolfzeller Schlange stehen.

Die Erwachsenen sind bei der Übergabe der Spenden sichtlich bewegt. Norbert Opferkuch ist Rektor am BSZ und stellt das Gebäude für den Basar zur Verfügung. Vor der Übergabe zitiert er einen Zeitungsbeitrag, in dem sich der Autor die Frage stellt, wo bei den Jugendlichen der Anstand hingegangen sei. Laut Opferkuch sei es die Perspektive, aus der man die Welt betrachten möchte. Betrachte man Vorbilder aus Politik und Gesellschaft, so verwundere es nicht, wenn junge Menschen gewisse Verhaltensweisen als normal empfinden und sich aneignen. Die Jugendlichen zeigten mit ihrem Basar anderes: "Eine Solidarität mit Organisationen, die Gutes tun."

"Ohne die Schüler und Lehrer müssten wir heute mit leeren Händen vor ihnen stehen", bedankt sich Schulsprecher Alexander Wenzdorfer bei den am Basar Beteiligten. Je 1600 Euro verteilen die Vertreter der Schülermitverwaltung an das Wahlwieser Pestalozzi Kinderheim für therapeutische Hilfen und an Pont-Ouagazell für eine Unterstützung der Schulküche einer Behindertenschule in Burkina Faso. "Zuerst war ich sprachlos, dann ging die Freude mit mir spazieren", erinnert sich Barbara Schwilling vom Verein Menschen helfen Menschen an den Moment, als sie von der Spende erfuhr. Ehrenamtliche sollen damit eine Weiterbildung und eine Supervision erhalten. Der Freizeittreff Querklecks füllt seinen Materialbestand für die Bastelstunden mit Behinderten auf.