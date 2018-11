von Georg Lange

Das Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) lädt für Samstag, 1. Dezember, zu seinem traditionellen Weihnachtsbasar ein. Das Engagement der Schüler und Lehrer für den Basar ist enorm: Rund 1400 Schüler in Voll- und Teilzeit sowie 140 Lehrer bereiten den Markt vor. Seit Wochen produzieren sie Geschenkartikel für einen guten Zweck. Sie backen und kochen auf dem Basar in eigens dafür eingerichteten Showküchen und verköstigen die Besucher.

Was die einzelnen Sparten zu bieten haben

In der Mensa des Berufsschulzentrums bieten Schüler ein Unterhaltungsprogramm an oder sie basteln Weihnachtsdekorationen. Viele Lehrer orientierten sich mit ihren Lehrplänen an den Bedürfnissen des Basars und richten ihren Unterricht gezielt dahingehend aus, dass weihnachtliche Produkte aus Stoff, Metall, Holz oder Pflanzen für den Markt fertiggestellt sind. Parallel öffnet das BSZ seine Abteilungen und Werkstätten für einen Tag der offenen Türe.

Schülermitverwaltung bereitet von langer Hand vor

Der 21. Weihnachtsbasar wird von der Schülermitverwaltung von langer Hand vorbereitet. Das Kolleg Produktdesign präsentiert selbst hergestellte Seifen in Form von Gegenständen aus Technik, Sport, Spiel und Natur. Medientechniker des technischen Gymnasiums gestalten Weihnachtskarten. Schreiner und Metaller bieten selbst hergestelltes Spielzeug für Kinder an.

Die hauswirtschaftliche Abteilung produziert Gebäck und Gaumenfreuden. Angehende Gärtner stellen beim Basar Adventskränze her und verkaufen ihre selbst gezüchteten Weihnachtssterne. Kaufmännische Schüler bringen sich an eigenen Ständen mit Linzertorten, Weihnachstbasteln und einem Gummibärchen-Orakel ein.

Lehrer und Schüler kochen in der Showküche

Eine Showküche, bestehend aus Lehrern und Schülern, bereitet vor den Augen der Besucher Geschmortes, Antipasti, eine Suppe und Fingerfood zu, verspricht Verbindungslehrer Johannes Lais. Der Konditormeister des BSZ backt mit Kindern und bereitete mit Schülern Weihnachtsplätzchen vor.

BSZ zeigt seine neuen Räume

2016 wurde der Neubau des BSZ fertig. Ein weiterer Bau ist im Entstehen. Darin untergebracht ist ein Labor für das biotechnische Gymnasium, das beim Basar fertig sein soll. Die Präsentation dieser Abteilung sei noch ein kleines Geheimnis, das erst am Tag der offenen Türe und zum Basar gelüftet werden soll, erläutert Markus Zähringer vom BSZ.

Auch das technische Gymnasium habe einen neuen, sehenswerten Raum geschaffen – eine Kombination aus Werk- und EDV-Raum, in dem das rechnerunterstützte Konstruieren eines Produkts vom Pinselstrich über das Holz- und Pappmodell bis hin zur dreidimensionalen CAD-Animation demonstriert werden soll.

Am Tag der offenen Tür können sich Eltern mit ihren Kindern über das Angebot am BSZ an einem Infostand beraten lassen und sich die Abteilungen, Klassen und Werkräume zeigen lassen.

Erlös für guten Zweck Sämtliche Erlöse des Weihnachtsbasar am Berufsschulzentrum Radolfzell gehen an einen guten Zweck. Bisher konnten auf 20 veranstalteten Märkten rund 100 000 Euro zusammengetragen und an gemeinnützige Vereine ausgeschüttet werden. Die diesjährigen Einnahmen fließen dem Radolfzeller Frauenhaus der evangelischen Diakonie, dem Verein Menschen helfen Menschen, der Orsinger Aktion Kinderherzen sowie dem Verein OrigiNations zu, der indigene Völker und ethnische Minderheiten darin unterstützt, die Kontrolle über das eigene Schicksal übernehmen zu können. (gla)

