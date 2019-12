von Gerald Jarausch

Bei der dritten Auflage des Sozialen Schulflohmarktes im Friedrich-Hecker Gymnasiums haben die Schüler jetzt ein weiteres Mal eine stattliche Summe erwirtschaftet. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von 1600 Euro kommt die Hälfte dem Kinderhilfswerk Terre des Hommes zugute. Die Organisation setzt sich unter anderem gegen Kinderarbeit, -handel und -prostitution ein.

Dort freut man sich über die Unterstützung aus dem Radolfzeller Gymnasium sehr: „Das ist immer ganz toll. Und es ist sehr schön zu sehen, mit welchem Eifer die Kinder und Jugendlichen dabei sind“, sagte Inge Moser von Terre des Hommes am Rande der Veranstaltung.

Auch die verantwortlichen Schüler waren zufrieden

In der Tat herrschte am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr reges Treiben in der Aula des Friedrich-Hecker Gymnasiums. Aus insgesamt 13 Klassen hatten die Schüler, die vornehmlich aus der Mittelstufe stammten, die heimischen Speicher nach brauchbaren Stücken durchforstet, um diese auf dem Sozialen Flohmarkt anzubieten.

Jede dieser Klassen betreute einen der Stände, die von zahlreichen Besuchern besucht wurden. Das rege Interesse führte Verbindungslehrerin Regina Meyer-Stoll nicht zuletzt auf einen Vorbericht des SÜDKURIERs zurück, der im Vorfeld auf die Veranstaltung hingewiesen hatte. Auch Philip Frings, der den Arbeitskreis des Sozialen Flohmarkts von der Schülerseite aus leitet, zeigte sich erfreut über den Verlauf: „Es läuft ganz gut“, befand er bereits nach dem ersten Drittel der Veranstaltungszeit.

Eine Investitionsmöglichkeit ist bereits gefunden

Letztlich aber sorgten die vielen schönen Artikel, die an den Ständen angeboten wurden, für den Erfolg des Flohmarktes. Von Spielen über Bücher, Sportgeräte und Instrumenten war alles zu finden. Die große Auswahl und Qualität der zu veräußernden Artikel sorgten für den erfolgreichen Verkauf der Waren.

Am Ende des Tages konnten sich nicht nur das Kinderhilfswerk Terre des Hommes über die guten Verkäufe freuen, sondern auch die Schüler selbst. Denn die andere Hälfte der Erlöse fließt jeweils in die Klassenkassen der jeweiligen Verkaufsstände. Die Schüler der Kollegstufe wollen das Geld bereits jetzt für die Abiturfeier im übernächsten Jahr zurücklegen. (ja)