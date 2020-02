Schüler des Agrarwissenschaftlichen Gymnasiums Radolfzell haben im vergangenen Schuljahr am Wettbewerb „Stärkung des Ländlichen Raums“ teilgenommen, der vom Kultusministerium und dem Ministerium Ländlicher Raum initiiert wurde. Dabei haben die Schüler laut Pressebericht des Berufsschulzentrums (BSZ) innovative Ansätze entwickelt, um den ländlichen Raum weiterzuentwickeln.

Bereits im September 2019 konnte sich Tristan Auer aus Gailingen mit seiner „Konzeption einer Bildungsstätte als außerschulischer Lernort im Bereich der Landwirtschaft“ als Landessieger über einen 1. Preis freuen. Darüber hinaus kehrten Rebecca Renner (Wahlwies) und Mira Hoschka (Stahringen) mit ihrer gemeinsamen Arbeit zum Thema „Direktvermarktung mit Verkaufsautomaten“ mit einem 3. Preis vom Wettbewerb heim.

Minister Hauk lobt Wettbewerbsbeiträge

Zu einer abschließenden Präsentation und Diskussion der Ergebnisse waren die Schüler nun auf Einladung von Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Ministerium und im Landtag in Stuttgart, schreibt das BSZ. „Die Wettbewerbsbeiträge geben uns wichtige Impulse für die Stärkung des ländlichen Raums, die nun von den Experten meines Ministeriums aufgegriffen werden und im weiteren Handeln berücksichtigt werden“, so Peter Hauk in seiner Begrüßung.

„Ansätze und Ergebnisse der eingereichten Wettbewerbsbeiträge haben gezeigt, dass sich im Agrarwissenschaftlichen Gymnasium Expertenwissen entwickelt, auf das unser Gemeinwesen in Zukunft, gerade auch in Bezug auf den Klimawandel, angewiesen sein wird, so der Minister abschließend. Hiervon konnten sich auch seine Mitarbeiter aus den Fachreferaten des Ministeriums überzeugen. Ihre Aufgabe wird nun sein, die von den angehenden Abiturienten entwickelten Vorschläge in die konkrete politische Arbeit aufzunehmen.

Pflanzenkunde, Tierkunde und Umweltschutz

Das Agrarwissenschaftliche Gymnasium fördert sowohl den Einstieg in eine Berufsausbildung als auch die Studierfähigkeit für alle Fachrichtungen. Das Profilfach Agrarbiologie beinhaltet die Bereiche Pflanzenkunde, Tierkunde und Umweltschutz. Dabei werden diese Themen nicht nur aus biologischer Sicht, sondern auch fächerübergreifend unter gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Sicht betrachtet.