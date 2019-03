Jetzt wird die Lust auf Frühling und Freizeitaktivitäten an der frischen Luft immer größer. Die gute Nachricht für Radsportler und Freizeitradler: Endlich hat das Warten ein Ende, denn schon am kommenden Wochenende startet der Gottmadinger Fahrradlagerverkauf mit abwechslungsreichen Aktionen in die Zweiradsaison. Drei Tage lang – von Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März – gibt es viele interessante Informationen rund ums Rad. Gleichzeitig werden jede Menge Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Aktionswochenende

Zum vielseitigen Aktionswochenende in den Geschäftsräumen im Industriepark 301 sind Groß und Klein eingeladen. Los geht es am Freitag, 8. März, von 9.30 bis 12.30 und von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, 9. März, geht die Veranstaltung von 9.30 bis 17 Uhr weiter. Auch diesmal findet zum Saisonstart eine Gebrauchtradbörse statt; Annahme der Räder und Preisermittlung vor Ort durch einen Experten ist von 10 bis 12 Uhr. Verkauf der gebrauchten Räder ist von 12 bis 14 Uhr. Veranstalter ist der Theaterverein Pralka, der auch für das leibliche Wohl der Besucher an diesem Wochenende sorgen wird.

Am Sonntag, 10. März, von 12 bis 17 Uhr, ist Tag der offenen Tür. Das heißt, dass es keine Beratung und keinen Verkauf gibt. Stattdessen haben Besucher am Sonntag die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an zirka 30- bis 45-minütigen E-Mountainbike-Schnuppertouren. Hierzu bitte einen Helm mitbringen. Wer mitfahren möchte, kann sich direkt in der Gottmadinger Filiale oder per Mail an go@fahrradlagerverkauf.com anmelden. Ergänzt wird das Aktionswochenende durch eine Lastradausstellung der Firmen Riese & Müller, Tern sowie Hercules.

Über 10 000 Räder

Der Fahrradlagerverkauf der Firma Zweirad Joos wurde vor sechs Jahren – im Mai 2013 – eröffnet und ist seitdem ständig gewachsen. Um Kunden eine noch größere Auswahl bieten zu können, wurden die Räumlichkeiten nach und nach erweitert. Das riesige Lager mit über 10 000 Rädern ist überaus beeindruckend. Am Tag der offenen Tür haben interessierte Besucher Gelegenheit zur Besichtigung.

Allein schon wegen der verschiedenen Farben und Farbkombinationen, die bei den Rädern zu entdecken sind, ist der Blick ins Lager oder in die Verkaufsräume eine wahre Freude fürs Auge. Ob klassisch Weiß oder Schwarz, ob leuchtend Gelb oder knallig Grün, ob zarte Pastelltöne wie Hellblau, Rosa oder Mint – alles jeweils mal als Einzelfarbe oder in trendiger Mischung – die Farbpalette lässt keine Wünsche offen.

In einem solch umfangreichen Sortiment ist für jeden Bedarf und für jeden Geschmack etwas dabei. Das Angebot umfasst eine äußerst eindrucksvolle Anzahl an Rädern für unterschiedliche Bedürfnisse: So gibt es E-Bikes, Trekking- und Trekkingcrossräder, Mountainbikes und Rennräder, Citybikes und Cruiser. Hinzu kommt eine große Auswahl an Kinder- und Jugendrädern. Hier lässt sich bei Bedarf sicherlich ein passendes Geschenk zu Ostern oder zur Kommunion finden. Ergänzt wird das Sortiment durch Kindersitze und Kinderanhänger und eine große Auswahl an Zubehör. Dazu zählen auch Helme, die für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich sind.

Auch online einkaufen

Im Internetzeitalter beinhaltet der Service des Gottmadinger Fahrradlagerverkaufs auch eine Online-Einkaufsvariante: „Mit Click & Collect kann sich jeder Kunde auf www.fahrradlagerverkauf.com sein Wunschrad über den Online-Shop zur Probefahrt in die Zweirad-Joos-Filiale kommen lassen“, erläutert Florian Völlkopf das Verfahren. Immer mehr Kunden würden die Vorteile nutzen, weiß der Filialleiter. So stehe die Online-Suche täglich rund um die Uhr zur Verfügung. Des Weiteren habe jeder Kunde die Möglichkeit, sich zwei oder drei Modelle zum Vergleich bereitstellen zu lassen, betont er. „Dank verschiedener Filterfunktionen ist es ganz einfach, sich das gewünschte Rad in der entsprechenden Größe und Preislage anzeigen zu lassen“, stellt Florian Völlkopf fest. Die Kunden würden dadurch Zeit sparen und trotzdem vor Ort gut beraten.