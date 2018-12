von SK

Mit ihrem zweiten Album – "Zwischen meinen Zeilen" – kletterte sie bereits auf Platz sechs der Charts, im Herbst 2019 wird sie auf die Bühne des Radolfzeller Milchwerks klettern. Sängerin Lea wird am 5. September 2019 beim zweiten Milchwerk-Musik-Festival auftreten. Das Festival findet vom 4. bis 8. September statt und soll wieder eine breite Palette von guter Musik anbieten, so der Veranstalter MCD. An den fünf Veranstaltungstagen sollen unter anderem die Genres A-Cappella und Rockmusik bedient werden. Ein Höhepunkt des Festivals ist Max Giesinger, der am 7. September im Milchwerk auftreten wird.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung startet am Dienstag, 18. Dezember. Die Karten sind erhältlich über die Tickethotline (0 18 06) 70 07 33, die Internetseite www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.