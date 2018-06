Radolfzell Sabrina Weidlich steht künftig an der Spitze des CDU-Stadtverbands

Der Vorsitz des CDU-Stadtverbands liegt auch künftig in weiblicher Hand. Die 21-jährige Studentin Sabrina Weidlich folgt auf Karin Vögele. Diese war sechs Jahre lang CDU-Vorsitzende in Radolfzell.

An der Spitze des CDU-Stadtverbands Radolfzell gibt es ein neues, sehr junges Gesicht. Die 21-jährige Sabrina Weidlich ist in der Hauptversammlung mit großer Mehrheit zur Vorsitzenden gewählt worden. Eine Überraschung war die Wahl jedoch nicht. Karin Vögele, die in den vergangenen sechs Jahren den Vorsitz innehatte, will sich in Zukunft verstärkt beruflichen Aufgaben widmen. Bereits im Vorfeld der Wahl wandte sie sich an Weidlich, die seit sieben Jahren Mitglied der Jungen Union und seit drei Jahren deren Vorsitzende ist. "Als Karin Vögele mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, den Vorsitz des CDU-Stadtverbands zu übernehmen, habe ich zunächst gestutzt und mir überlegt, ob ich mir das zutrauen kann", erzählt Weidlich nach der Wahl.

Karin Vögele hinterlässt große Fußstapfen. In den vergangenen Jahren habe sie viel bewirkt, nicht nur in Radolfzell, sondern auch im Kreisverband, attestiert ihr der Kreisvorsitzende Willi Streit. Mit viel Kompetenz und Ideenreichtum habe sie oftmals zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt. Doch Sabrina Weidlich scheut das Erbe nicht, das sie antritt. Einerseits interessiere sie sich sehr für Kommunalpolitik und gesellschaftliche Entwicklungen, andererseits habe die Unterstützung, die sie durch den Vorstand und vor allem von Karin Vögele selbst erfahren habe, ihr den Mut gegeben, sich der Aufgabe zu stellen.

Von Kindheit an mit der Stadt gut vertraut

Sabrina Weidlich ist in Radolfzell geboren, aufgewachsen und eng mit der hiesigen Tradition verflochten: "Von frühester Kindheit gehöre ich zur Narrizella Ratoldi", stellt sie sich bei der Hauptversammlung des Stadtverbands vor. Ihr Elternhaus bezeichnet sie als "eher konservativ". Christliche Werte seien ein "toller Leitfaden für das Leben", urteilt sie. So sei der Weg zur CDU nicht weit gewesen, sagt die 21-Jährige selbstbewusst. Vor kurzem hätten auch ihre Eltern einen Antrag zur Mitgliedschaft bei der Partei abgegeben, sodass nun die ganze Familie politisch die gleichen Ziele verfolge.

Weidlich studiert Soziologie und Französisch an der Universität Konstanz im vierten Semester. Durch das Studium sei sie flexibel genug, die neue Aufgabe zu übernehmen. Ein wenig Berufserfahrung habe sie in einer Nebentätigkeit in einer Altersresidenz in Radolfzell sammeln können. Was die Themen angeht, deren sie sich in Radolfzell annehmen möchte, schlägt die junge Frau einen großen Bogen: der Kinderbetreuung und Bildung, Gesundheit, Pflege und Altersbetreuung möchte sie sich widmen. Ferner will sie sich für die Wirtschaft und speziell den Mittelstand einsetzen. Und schließlich nennt sie die Umwelt, das Stadtbild und das Zusammenleben als weitere Betätigungsfelder. Alles in allem wolle sie daran arbeiten, "das schöne Radolfzell noch ein Stückchen schöner, liebens- und lebenswerter zu machen."

Viel Zuspruch von altgedienten CDU-Mitgliedern

Für selbstverständlich halte sie es jedoch nicht, dass ein so junger Mensch zur Vorsitzenden eines Partei-Stadtverbands gewählt werde, betont Weidlich abschließend und bedankt sich bei den Parteifreunden für das ausgesprochene Vertrauen. Hierin scheint sich tatsächlich nicht nur der weibliche Teil der CDU einig zu sein. Viel Zuspruch kam nach der Wahl auch vom Fraktionsvorsitzenden Bernhard Diehl und langjährigen Mitgliedern wie Rainer Alferi und Erich Manz.

Für langjährige Mitgliedschaft in der CDU wurden ausgezeichnet: Gerlinde Tölke (25 Jahre), Erich Manz und Eberhard Ritzi (40 Jahre) sowie Paul Hauser (50 Jahre).