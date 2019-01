von sk

Bei einem Unfall am Montagmorgen ist eine 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben überquerte diese gegen 7.30 Uhr von der Höristraße aus kommend am Kreisverkehr die Böhringer Straße. Dort wurde das Mädchen von einem stadtauswärts fahrenden Auto, bei dem es sich um einen weißen SUV von VW gehandelt haben könnte, mit vermutlich geringer Geschwindigkeit frontal erfasst und stürzte. Anschließend fuhr die unbekannte, etwa 55 bis 60 Jahre alte Autofahrerin, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, in Richtung Böhringen davon. Der Unfall wurde von einem anderen Radfahrer beobachtet, der sich nach dem Befinden des Mädchens erkundigt hat. Dieser Radfahrer wird dringend gebeten, sich ebenso wie weitere Unfallzeugen bei der Polizei Radolfzell unter (0 77 32) 95 06 60 zu melden.