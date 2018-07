Vertrieben und verstoßen, so fühlt sich die Jugend in Radolfzell. Pauline Meyer weiß das. Es gibt kaum jemanden in der Stadt, der so viel mit ihnen spricht wie die 20-Jährige. Fast täglich hört sie bei ihrer Schicht im Jugendcafé Connect die Klagen der Jugendlichen. Der Tenor: Der Stadtkern ist eine Sperrzone für junge Menschen, sie werden an den Rand gedrängt. Restaurants, Cafés und Bars sind nur für Touristen interessant. An öffentlichen Plätzen regiert ein Kontrollwahn durch Polizei sowie private Sicherheitsfirmen. Es sind Aussagen, die Pauline Meyer dazu zwingen, etwas zu verändern.

Sitzstreik auf dem Marktplatz

Denn sie ist nicht nur für ihr offenes Ohr im Café bekannt, sie ist als Vorsitzende des Jugendgemeinderats gleichzeitig das Sprachrohr gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat. Und die sollen handeln. Vor Aktionen in der Öffentlichkeit schreckt sie mit ihren Kollegen nicht zurück. Im Mai initiierte das Jugendgremium einen Sitzstreik auf dem Marktplatz, um auf das Problem der Platznot aufmerksam zu machen.

27 Jugendliche schlossen sich an. 2500 junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren leben in Radolfzell und den Ortsteilen. Sie äußern sich zu zaghaft, findet Pauline Meyer. "Die Jugendlichen haben bisher geschwiegen und die Situation wortlos ertragen. Wenn sich etwas verändern soll, müssen sie auch etwas sagen."

Pauline Meyer hat im Café Connect ein offenes Ohr für die Jugendlichen. Die Vorsitzende des Gemeinderats fordert mehr Räume für junge Menschen im Kerngebiet von Radolfzell. Bild: Julian Kares | Bild: Kares, Julian

Frust und Ärger auf den Straßen

Sie beobachtet einen schleichenden Prozess der Vertreibung, ältere Jugendliche ziehen sich in ihrer Freizeit immer mehr nach Singen und Konstanz zurück. Es mangelt laut Meyer besonders am Abend an passenden Kneipen für junge Leute. Das bestehende Jugendzentrum "Bokle" im Gewerbepark sei für viele Jugendliche aus den Ortsteilen zu weit entfernt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass bei einer Jugendanhörung ein autonomes Zentrum im Kerngebiet verlangt wird. Die Forderung steht auf dem ersten Platz der Wunschliste.

Anwohner wegen Lärm und Müll genervt

Die Jugendlichen sehnen sich nach einem geschützten Raum für sich. Denn momentan dienen notgedrungen die Straßen der Stadt als Treffpunkt. Fast täglich – besonders im Sommer – gibt es dort Ärger und Frust. Musikboxen und hinterlassener Müll fordern immer wieder die Toleranz der Anwohner heraus. "Im vergangenen Jahr hatten wir extrem viele Beschwerden. Besonders im Stadtpark. Dieses Jahr gibt es bisher keine Auffälligkeiten", sagt Willi Streit, Leiter des Polizeireviers Radolfzell. Dennoch kontrolliert die Polizei in den Sommermonaten vorsorglich im Stadtgarten und im Uferbereich. Und Pauline Meyer fragt: "Aber wo sollen die jungen Leute sonst hin?"

Rock am Segel und Reggae im Herzen für Jugendliche

Gute Frage, schwere Antwort. Die Stadtverwaltung weiß zumindest um die Brisanz des Themas, dank des jahrelangen Rufens des Jugendgemeinderats. "Zuweilen entsteht der Eindruck bei den Jugendlichen, die Erwachsenengesellschaft habe es sich ohne sie in der Stadtmitte eingerichtet. Aber natürlich ist die Stadtverwaltung daran interessiert, dass sich alle Menschen in unserer Stadt wohlfühlen", sagt Moritz Schade, Pressesprecher der Stadt Radolfzell. Er verweist auf die jährlichen Konzerte bei Rock am Segel und Reggae im Herzen und sagt: "Beide Veranstaltungen zeigen, dass die Jugendlichen von der Stadtverwaltung in der Stadt und am Ufer gewollt sind."

Sicherheitsdienst an der Uferpromenade unterwegs

Wirklich gewollt fühlt sich dort aber niemand, eher unter ständiger Beobachtung. Die Rundgänge von privaten Sicherheitsdiensten empfinden viele Jugendliche als "persönlichen Angriff", wie Pauline Meyer es beschreibt. In Radolfzell gelten die Grillplätze am Bootshaus und der Herzenwiese sowie der Stadtgarten bei Jugendlichen am Abend als beliebter Platz zum Beisammensein – und hier wird patrouilliert. Pressesprecher Schade begründet den Einsatz so: "Die dem privaten Bewachungsgewerbe angehörenden Sicherheitskräfte sind mit dem Objektschutz im Seeuferbereich beauftragt. Denn leider waren besonders am Konzertsegel immer wieder Sachbeschädigungen festzustellen. Weitergehende Kontrollbefugnisse besitzt ausschließlich die Polizei."

Protest der Jugend hat Geschichte

Susann Zeeb verfolgt seit Jahrzehnten den Kampf um einen Jugendraum im Stadtkern Radolfzells. Die 55-Jährige kennt sich mit dem Protest aus. Sie besetzte im Juli 1980 – anfangs mit 100 Jugendlichen – das Feuerwehrhaus auf dem Untertorplatz. Der Grund: Die Jugendkneipe Leierkasten, als einziger Treffpunkt im Zentrum, musste schließen. Ohne Hilfe der Stadt konnte der Betreiber nicht weitermachen. Das brachte das Fass für die damals 17-Jährige und ihre Freunde zum Überlaufen. "Wir wussten nicht, wohin. Das Feuerwehrhaus war denkmalgeschützt und direkt in der Stadt. Wir wollten dort ein Jugendzentrum betreiben."

Die Radolfzeller Jugend begehrt nicht zum ersten Mal gegen ihre Verdrängung auf – das zeigt die Besetzung des Feuerwehrhauses am 12. Juli 1980. Die Forderung der Jugendlichen: Hier soll ein autonomes Jugendzentrum entstehen. 19 Tage später wird das Haus durch die Polizei geräumt und abgerissen. | Bild: (privat)

"Heute sind wir bei Stand null."

Es war der gleiche Wunsch wie heute. 19 Tage lang harrten sie im Feuerwehrhaus aus. Dann griff die Polizei durch. In einer Nacht- und Nebelaktion begann der Abriss des Hauses. Susann Zeeb zieht eine bittere Bilanz für die Jugend in Radolfzell: "Seitdem hat sich die Situation für die Jugend weiter negativ entwickelt. Es wurde Zug um Zug alles geschlossen und abgebaut. Heute sind wir bei Stand null. Es wird eine Politik betrieben, die Jugendliche aus dem Kern vertreibt." Sie hat eine 18- und eine 21-jährige Tochter. Beide gehen nach Singen und Konstanz, um am Abend etwas zu erleben.

Initiative der Skater macht Hoffnung

Der Jugendgemeinderat und ihre Vorsitzende Pauline Meyer versuchen es weiterhin mit Anhören, Reden und Vermitteln. Mit der Abteilung Kinder und Jugend soll laut Stadtverwaltung ein Konzept für Treffpunkte im öffentlichen Raum entwickelt werden. Auch die Entstehung des Skateparks im Herzengelände vor fünf Jahren macht Mut. Der alte Park wich einem Hotelbau, die Skaterszene wandte sich für Hilfe an den Jugendgemeinderat. "Zusammen mit der Stadt haben die Skater die neue Anlage geplant, es ist aus ihrer Initiative entstanden. Engagierte Jugendliche brauchen wir auch jetzt, dann kann für uns ein Ort in der Innenstadt entstehen."

Was bieten Konstanz, Singen und Stockach ihren Jugendlichen? Wie viel dürfen die Jugendlichen in ihrer Stadt mitbestimmen und wo finden sie ihren Platz? Der Blick nach Konstanz, Singen und Stockach zeigt: Jede Stadt hat unterschiedliche Konzepte für ihre Jugend entwickelt. Konstanz leistet sich eine Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung:

Sie sollen mitwirken, mitbestimmen und mitgestalten: Die Jugendlichen in Konstanz haben eine eigene Fachstelle bei der Stadt, die sich mit ihren Wünschen beschäftigt. Hier sollen die Jugendlichen in allen Bereichen, die sie betreffen, in die Planung und Umsetzung eingebunden werden. Besetzt wird sie zu 50 Prozent von einer Vollzeitstelle und ist dem städtischen Sozial-und Jugendamt zugeordnet. Als Gremium zur Beteiligung gibt es das Konstanzer Schülerparlament: Die Mitglieder haben Sitze im Jugendhilfeausschuss sowie im Bildungs- und Sportausschuss der Stadt. Laut Statistik der Stadt gibt es in Konstanz aktuell 2660 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Für sie gibt es drei Einrichtungen, die von der Stadt selbst betrieben oder zu 80 Prozent bezuschusst werden: Der Jugendtreff Berchen, das Jugendzentrum (Juze) und das Evangelische Jugendhaus sind eine Anlaufstelle für junge Menschen. Außerdem erhält der Verein Jugendkultur Contrast einen städtischen Mietkostenzuschuss. Darüber hinaus gibt es in den Ortsteilen Dingelsdorf und Litzelstetten einen Container und einen Bauwagen als selbstverwaltete Jugendräume. Singen zeigt der Jugend auf einer Stadtkarte, wo sie erwünscht ist: Wo sollen wir hin? In Singen müssen sich die Jugendlichen diese Frage nicht stellen. Sie schauen einfach auf eine Karte, welcher Platz in der Stadt am besten für sie geeignet ist. Die Kriminalprävention der Stadt hat für die Jugendlichen den Wegweiser „Places to stay“ veröffentlicht. Auf dem Stadtplan sind alle Plätze für Jugendliche in der Nord- und Südstadt sowie im Zentrum eingezeichnet. Insgesamt sind 34 Orte zum Freunde treffen, Musik hören, Sport machen, Grillen oder Baden geeignet. Für die 4000 Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren betreibt die Stadt den Jugendtreff Nordstadt, den Kinder- und Jugendtreff Südpol und das Jugendzentrum Blaues Haus. Dazu betreibt ein Verein den Jugendtreff Teestube. „Die Häuser sind stadtteil- und sozialraumorientiert ausgerichtet und für Kinder und Jugendliche leicht zu erreichen“, sagt Jennifer Störk von der Abteilung Kinder und Jugend. Doch gibt es auch eine langfristige Strategie, um die Jugend an ihre Stadt zu binden? Jennifer Störk setzt auf die Jugendbeteiligung bei einem Jugendforum, das die Stadt im Herbst veranstaltet: „Wir wollen junge Menschen dazu motivieren, sich aktiv mit Singen auseinanderzusetzen und sich zu engagieren. Das schafft Identifikation, verhindert aber nicht immer Abwanderung, beispielsweise durch das Studium.“

Wo sollen wir hin? In Singen müssen sich die Jugendlichen diese Frage nicht stellen. Sie schauen einfach auf eine Karte, welcher Platz in der Stadt am besten für sie geeignet ist. Die Kriminalprävention der Stadt hat für die Jugendlichen den Wegweiser „Places to stay“ veröffentlicht. Auf dem Stadtplan sind alle Plätze für Jugendliche in der Nord- und Südstadt sowie im Zentrum eingezeichnet. Insgesamt sind 34 Orte zum Freunde treffen, Musik hören, Sport machen, Grillen oder Baden geeignet. Für die 4000 Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren betreibt die Stadt den Jugendtreff Nordstadt, den Kinder- und Jugendtreff Südpol und das Jugendzentrum Blaues Haus. Dazu betreibt ein Verein den Jugendtreff Teestube. „Die Häuser sind stadtteil- und sozialraumorientiert ausgerichtet und für Kinder und Jugendliche leicht zu erreichen“, sagt Jennifer Störk von der Abteilung Kinder und Jugend. Doch gibt es auch eine langfristige Strategie, um die Jugend an ihre Stadt zu binden? Jennifer Störk setzt auf die Jugendbeteiligung bei einem Jugendforum, das die Stadt im Herbst veranstaltet: „Wir wollen junge Menschen dazu motivieren, sich aktiv mit Singen auseinanderzusetzen und sich zu engagieren. Das schafft Identifikation, verhindert aber nicht immer Abwanderung, beispielsweise durch das Studium.“ Stockach arbeitet mit der evangelischen Kirche zusammen: Frank Dei ist Stadtjugendpfleger in Stockach und betreut 984 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Einen Jugendgemeinderat oder ein ähnliches Gremium gibt es in Stockach nicht. „Die Jugendlichen in Stockach werden projektbezogen beteiligt“, sagt Dei und betont, dass Stockach offen sei für die Wünsche und Anregungen der Jugendlichen. Sind die Wünsche realistisch, werden Beteiligungsprojekte ins Leben gerufen. Besonders die Sportplätze sind in Stockach ein Treffpunkt für die Jugendlichen, so Dei. Das DFB-Kleinspielfeld liegt mitten in der Innenstadt. Im Stadtgarten sind laut dem Jugendpfleger ebenfalls viele junge Menschen unterwegs. Die Stadt bietet für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren das Jugendhaus „JuKuz am Kreisel“ an. Neben der Stadtjugendpflege seien die Kirchengemeinden sehr stark im Bereich der Jugendarbeit tätig. Es gebe sogar eine Kooperation mit der Jugendpflege, sagt Frank Dei. Für die Jugendlichen sind auch die Stockacher Vereine eine wichtige Anlaufstelle. „Die Sportvereine leisten eine sehr gute Jugendarbeit. Sehr aktiv sind auch die Narrenvereine“, so der Jugendpfleger der Stadt Stockach.

