Radolfzell Regierungspräsidium: Radolfzeller Gymnasiasten dürfen nicht mehr Spenden für Deutsche Umwelthilfe sammeln

Die Deutsche Umwelthilfe hat ein Imageproblem, das Regierungspräsidium Freiburg hat als Schulaufsichtsbehörde eine von dem Verein ausgehende Spenden-Sammelaktion von Schülern des Friedrich-Hecker-Gymnasiums in Radolfzell gestoppt.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Schulaufsichtsbehörde hat eine Sammelaktion des Friedrich-Hecker-Gymasiums zugunsten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gestoppt. Dies berichtet die Deutsche Presse Agentur (dpa) in einer Meldung: Schulen sei es nach einer Verwaltungsvorschrift nicht erlaubt, sich als Mittler an Spendenaktionen für Organisationen zu beteiligen, erklärte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Mittwoch. Zuvor habe die Bild-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe über diese Sammelaktion berichtet. Im Rahmen der Projekttage waren Schüler der fünften Klasse in der Radolfzeller Innenstadt unterwegs und sammelten Geld.

Bürger beklagt sich bei der Schulaufsicht

Nach Angaben des Regierungspräsidiums habe sich ein Bürger über die Aktion beklagt. Die Schulaufsicht habe daraufhin die Schulleitung des Gymnasiums auf die Vorschrift hingewiesen, diese habe dann die Sammlung abgebrochen. Laut Agenturbericht wollte sich die Schule am Mittwoch nicht zu diesem Vorfall äußern, auch war die Schulleitung am Nachmittag telefonisch nicht mehr zu erreichen. Das Kultusministerium sieht offenbar ein Informationsdefizit in der gängigen Sammlungspraxis und will alle Schulleiter im Land in einem Infobrief auf die Vorgaben aufmerksam machen.

Umwelthilfe reagiert gereizt

Noch am Mittwoch hat die Deutsche Umwelthilfe mit einer langen Pressemitteilung reagiert. Der Verein mit Sitz in Radolfzell und Berlin ist nach eigenen Angaben "politisch unabhängig, gemeinnützig anerkannt, klageberechtigt und engagiert sich vor allem auf nationaler und europäischer Ebene". Die DUH wolle sich für nachhaltige Lebensweisen und Wirtschaftsformen einsetzen, die ökologische Belastungsgrenzen respektieren. In ihrer Außenwirkung verzeichnet die DUH aber immer wieder auch Kratzer, etwa wenn sie kleinere Autohändler abmahnt, die gegen EU-Kennzeichnungsverpflichtungen verstoßen. Entsprechend gereizt hat die DUH auf die Veröffentlichung in der Bild-Zeitung reagiert und wertet den Artikel als "haltlosen Versuch", ihre Arbeit für saubere Luft und Transparenz im Dieselabgasskandal in Verruf zu bringen: „Die Aussagen in dem Bild-Artikel sind irreführend und falsch. Die hinter diesem Artikel steckende Absicht ist ein durchsichtiges Manöver und ein erneuter unglaublicher Versuch, die DUH zu schädigen“, wird Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH zitiert.

Geld für Schmetterlingsexkursionen gesammelt

Weiter heißt es, mit der jährlich durchgeführten Haus- und Straßensammlung unterstütze die DUH bereits seit 42 Jahren Naturschutzverbände und Schulklassen bei der Verwirklichung von Umweltprojekten. Bei der Sammelaktion würde es sich nicht um eine Spendensammlung zum Nutzen der Umwelthilfe handeln. Die Aktion finde jährlich in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Saarland mit rund 75 Sammelgruppen, darunter auch Schulen, statt. 60 bis 70 Prozent der Einnahmen stehen den Sammelgruppen für die Finanzierung ihrer eigenen Projekte zur Verfügung. Die übrigen Mittel werden von der DUH an Naturschutzprojekte auf Kreis- und Landesebene vergeben. Fünf bis zehn Prozent verbleiben bei der DUH. Im konkreten Fall hätten die Schüler am Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell unter anderem für Schmetterlingsexkursionen auf Streuobstwiesen benötigte Gelder gesammelt, so die Information der Umwelthilfe.