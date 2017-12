Radolfzell Rathaus Radolfzell: Unstimmigkeiten in der Chefetage

Der Weckruf der 14 Stadträte hallt nach, Bürgermeisterin Monika Laule spricht von "Unstimmigkeiten" mit Oberbürgermeister Martin Staab

Seit Sommer ist die Sitzungsleitung des Kultur- und Sozialausschusses prominent besetzt, zur Bürgermeisterin hat sich immer auch der OB gesellt. Martin Staab kam nicht als Zuhörer, er übernahm den Vorsitz bei den Beratungen über Kultur, Bildung, Soziales und Sicherheit. Bürgermeisterin Monika Laule hat auf unsere Frage geantwortet, warum sie nicht mehr den Vorsitz in diesen Gremien des Gemeinderats habe: "Oberbürgermeister Staab hat zum 30. Juni per E-Mail mitgeteilt, dass er ab sofort die Ausschüsse, die meinem Dezernat thematisch zugeordnet sind, wieder selber leiten werde. Eine Begründung hat er mir gegenüber damals nicht genannt. Ich war sehr verwundert, da ich bis dahin keine Kritik an meiner Sitzungsleitung erfahren habe. Die von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschläge wurden meist mit großen Mehrheiten gefasst."

Weitere Informationen Kommentar: Das Schauspiel im Rathaus

Ein Bürgermeister – in diesem Fall der OB – hat nach Paragraf 49 Gemeindeordnung ein allgemeines Weisungsrecht, das ihm zugesteht, die Sitzungsleitung anderer Fachbereiche zu übernehmen. Dennoch: Übereinstimmung zwischen Oberbürgermeister und Bürgermeisterin stellt man sich anders vor. "Ja, es gibt Unstimmigkeiten", bestätigt Monika Laule.

Diese Unstimmigkeiten dürften der Auslöser des als offenen Brief verfassten "Weckrufs" gewesen sein, den die CDU-Fraktion formuliert und den 14 von insgesamt 26 Stadträten unterschrieben haben. Neben den acht Stadträten der CDU waren das vier von der Freien Grünen Liste und zwei von der SPD. Anlass des Weckrufs war die Personalpolitik, die aus Sicht der Verfasser die Mitarbeiter der Stadtverwaltung verängstigt und viele zur Kündigung bewogen habe.

Der schwerwiegendste Vorwurf war, dass es ohne Wissen der Betroffenen "illegale Gesprächsaufzeichnungen" gegeben habe. OB Martin Staab hat im SÜDKURIER-Interview widersprochen, dass es Tonaufzeichnungen gäbe. Monika Laule mochte zu diesem Punkt gestern keine Ausführungen machen: "Dazu kann ich nichts sagen."

Auch die befragten Fraktionen und Stadträte, die den offenen Brief nicht unterschrieben haben, gaben sich in diesem Punkt äußerst zugeknöpft. In der Sache sei vieles richtig, glaubt Jürgen Keck (FDP): "Doch ich wage zu bezweifeln, dass ein solcher Brief deeskalierend wirkt." Dietmar Baumgartner von den Freien Wählern hält fest: Es sei schädlich mit Personalangelegenheiten an die Öffentlichkeit zu gehen: "Durch die Anonymisierung ist viel zu viel Raum für Spekulation gegeben." Baumgartner glaubt nicht, dass es eine "illegale" Tonaufzeichnung gebe, "aber das kann ich nicht einschätzen".

Norbert Lumbe (SPD) sieht diesen Punkt im offenen Brief kritisch: "Belege werden nicht geliefert." Er und Reinhard Rabanser aus der SPD-Fraktion haben den Brief im Gegensatz zu Susann Göhler-Krekosch und Derya Yildirim nicht unterschrieben. Für Lumbe eine Frage der Haltung: "Ich habe mich und fühle mich jetzt noch an das vertrauliche Wort gebunden." In dem offenen Brief sei gerade die Spitze des Eisbergs benannt, bemerkt Lumbe: "Da schwehlt ein massives Problem, das öffentlich sicher nicht in einem Weckruf abgehandelt werden kann."

Ist es der Konflikt zwischen OB und Bürgermeisterin? Martin Staab hütet sich in seiner Stellungnahme, ihn auch als Konflikt zu benennen, schreibt aber, dass es "unterschiedliche Sichtweisen" gibt. Die Übernahme der Sozial- und Kulturausschuss-Sitzungen begründet der OB ausführlich: "Da ich näher an den Themen dran sein muss, ist es notwendig, bei wichtigen Fragestellungen die Sitzungen selbst zu leiten. Ich habe bemerkt, dass es mir nicht ausreicht, die Protokolle im Nachgang zu lesen." Der Verlauf der Sitzungen gebe wichtige Erkenntnisse, die ein Protokoll nicht verrate und die für ihn immens wichtig seien. Selbstverständlich gelte für ihn das Gebot, "eine konstruktive Zusammenarbeit" zu pflegen, "schließlich haben Frau Laule und ich als gemeinsames Ziel, die Stadt in vielen Bereichen voranzubringen", schreibt Staab.

Die Nicht-Unterzeichner sind sich mit den Unterzeichnern des Weckrufs in einer Bewertung einig: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung leiden unter vielen offenen Stellen. "Die kommen auf dem Zahnfleisch daher", sagt Jürgen Keck.

Der Beigeordnete

Die Rolle der Beigeordneten regelt Paragraf 49 der Gemeindeordnung. Danach dürfen in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern ein oder mehrere hauptamtliche Beigeordnete bestellt werden. Der Bürgermeister – Oberbürgermeister in Großen Kreisstädten – hat gegenüber Beigeordneten ein allgemeines Weisungsrecht. In Großen Kreisstädten kann der Gemeinderat den Beigeordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen.