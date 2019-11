von Georg Lange

„Ich wäre bei diesem scheußlichen Wetter nicht zu mir gekommen“, begrüßte der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami mit einem zwinkernden Auge rund 400 Besucher im Radolfzeller Milchwerk. Rafik Schami zeigte sich stolz auf die Gäste, die zahlreich zur Lesung seines neuen Romans „Die geheime Mission des Kardinals“ kamen.

Doch was heißt hier eigentlich Lesung? Wer Schami kennt, der wisse, dass es sich bei ihm nicht um eine normale Lesung handle, kündigte der Veranstalter im Vorfeld an: Rafik Schami liest nicht vor. Er erzählte aus seinem Roman – und das packend und mitreißend über 100 Minuten lang. Und wie es sich für sehr gute Geschichtenerzähler gehört, so konnte Rafik Schami die geballte Aufmerksamkeit des Publikums bis zum Ende an sich reißen.

Der 73-jährige Schami gehört mit zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Leichtfüßig präsentierte er eine in Syrien angesiedelte Geschichte über den Glauben, die Liebe, den Aberglauben und einen Mord an einem Kardinal. Rafik Schamis erzählerischer Vortragsstil erlaubte den Zuhören durch viele Bonus-Materialien auch Blicke hinter die Kulissen seines Romans zu werfen. Beispielsweise auch über den Umstand, dass aus arabischen Ländern kaum Kriminalromane vorliegen.

Für Schami liegt die Antwort in deren Herrschaftssystemen begründet. Dort würden Sippen herrschen. Analog einer Pyramide stünde oben in der Hierarchie die Sippen-Vorsteher. Würden Kriminalisten in den oberen Kreisen recherchieren, weil Indizien auf einen Minister, auf einen Cousin des Ministers oder des Königs weisen, so wären es die letzten Fragen, die ein Kriminalist zur Lösung eines Falles stellen würde.

Deshalb entstünden die Kriminalromane im Ausland: Diese erzählen, was die Geschichte brauche. „Und nicht was die Sippen-Vorsteher erlauben“, erläuterte Rafik Shami. Der Autor lieferte mit seinem Roman nicht nur einen spannenden Kriminalfall ab, der die Konfliktlinien in der syrischen Gesellschaft nachzeichnete. Zuhörer erhielten indirekt eine Lehrstunde über den Aufbau eines Kriminalromans, der komplexe Handlungsstränge leicht miteinander zu verknüpfen wusste.