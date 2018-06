Radolfzell Radweg zur Mettnau ist bald fertig

Der fast vollendete Ausbau der Strandbadstraße ist ein Baustein im Mobilitätskonzept der Stadt.

Darauf hat man in Radolfzell lange warten müssen – in diesen Tagen wird der letzte Teilabschnitt des Radweges entlang der Strandbadstraße auf der Mettnau vollendet. Damit ist der Weg von der Günter-Neurohr-Brücke bis hinaus zur Kur komplett auf einem Radweg befahrbar. Diese Maßnahme gehört in das Mobilitätskonzept der Stadt, das den Ausbau der Radwege vorsieht, und hat die Gemeinderäte über Jahrzehnte hinweg beschäftigt. Immer wieder kamen aus dem Gremium Anfragen, wann es denn mit einer Umsetzung soweit wäre. Der letzte Teilabschnitt im vorderen Bereich der Strandbadstraße zwischen dem Wohnmobil-Stellplatz und dem Mettnau-Stadion fehlte bis dato, weil sich die Grundstücksbesitzer nicht mit der Stadt Radolfzell über einen Verkauf einigen konnten. Letztlich aber konnte Oberbürgermeister Martin Staab den Vollzug des Verkaufs verkünden und damit die Arbeit mehrerer Amtsvorgänger im Rathaus zu Ende bringen.

Das letzte Teilstück mit einer Länge von über 100 Metern soll nun bis Ende dieser Woche weitestgehend fertiggestellt sein. Fußgänger können ihn ab nächster Woche nutzen. "Die Asphaltarbeiten werden wegen Lieferverzögerungen zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt", heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus.

Anregung für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad

Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 65 000 Euro. Das Verkehrskonzept auf der Mettnau ist seit Jahren ein grundsätzliches Thema im Gemeinderat. Die begrenzt zur Verfügung stehenden Parkplätze am Strandbad hatten im vergangenen Jahr zur Einführung eines Pendelbusses zwischen dem Bad und dem Messeplatz geführt. Mit der Idee einer autofreien Mettnau, wie es schon einmal gefordert wurde, konnte man sich bisher nicht anfreunden.

Der demnächst durchgängige Radweg könnte immerhin bewirken, dass noch mehr Menschen mit dem Fahrrad auf die Mettnau fahren. Die Hauptroute der Radfahrer ist die Passage jedoch nicht unbedingt. Bisher fahren viele Radolfzeller über die alte Mettnaubrücke und die Scheffelstraße in Richtung Strandbad.