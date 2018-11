Monatelang haben Angelika und Jürgen Werner auf einen Brief gewartet. Denn erst mit dem Eintrag ins Grundbuchamt wurde der Verkauf ihres Gebäudes offiziell, sodass etwa auch die Versicherung ihre Beiträge vom neuen Eigentümer verlangt. Doch dieser Eintrag ließ auf sich warten: Vor einem Jahr wurde der Verkaufsvertrag geschlossen, im Februar schickte der Notar den Antrag auf Eigentumsumschreibung nach Villingen-Schwenningen. Dort laufen seit Januar 2016 zentral die Aufgaben des Grundbuchamts zusammen. "Das ist absolut keine bürgerfreundliche Verwaltung mehr", sagt Angelika Werner. Denn mit der Umstrukturierung ist Radolfzell ein Ort von 85, um den sich Rechtspfleger in Villingen-Schwenningen kümmern müssen.

"Wenn etwas ist, hätte ich noch belangt werden können"

"Schon seit dem 18. März habe ich jeden Tag gewartet", sagt Angelika Werner. An diesem Tag habe der Notar eine Eingangsbestätigung aus Villingen-Schwenningen erhalten – einen Monat, nachdem der Antrag eingereicht wurde. Auch wenn die Eintragsumschreibung in der Zwischenzeit erfolgt ist, hat es in ihren Augen viel zu lange gedauert. "Wenn etwas ist, hätte ich noch belangt werden können", sagt sie und verweist etwa auf die Möglichkeit einer Hypothek. Vor der Eigentumsumschreibung sei sie offiziell noch die Besitzerin des Gebäudes, das bereits mit den Schulden des Käufers belastet sei.

Allein die Eingangsbestätigung dauerte einen Monat

David Böhm ist Pressesprecher für das Amtsgericht Villingen-Schwenningen, wo das Grundbuchamt angesiedelt ist, und räumt Probleme ein: "Es dauert sicher länger als früher." Insgesamt gebe es 49 Vollzeitstellen, um die Anträge zu bearbeiten: 29 Rechtspfleger und 20 Assistenten. Die Reform habe auch dazu dienen sollen, Stellen einzusparen. Zu Jahresbeginn waren es 26 Rechtspfleger, inzwischen sind es drei mehr. Und die haben viel zu tun: "Seit Februar 2018 sind jeden Monat im Durchschnitt knapp 4100 Eingänge zu verzeichnen", sagt Böhm. Wenig Erfahrung mancher Mitarbeiter und viele Wechsel würden die Arbeit teils verzögern. Und nachdem es anfangs Schwierigkeiten mit der Erfassung gegeben habe, hätte sich rasch ein größerer Rückstau gebildet.

Früher hat es höchstens vier Wochen gedauert

"Früher hat das fünf oder sechs Wochen gedauert", erinnert sich Jürgen Werner an Zeiten, als das Grundbuchamt noch in Radolfzell war. Claudia Kolaska ist Pressesprecherin der Stadt Radolfzell und bestätigt Bearbeitungszeiten zwischen zwei Tagen und vier Wochen: "Vor der Zentralisierung waren die Wege und der Vollzug kürzer. Der Notar und das Grundbuchamt befanden sich im selben Gebäude." Nun gibt es in Radolfzell nur noch eine Einsichtsstelle. Die Anträge werden in Villingen-Schwenningen bearbeitet und die seit 1900 gesammelten Verträge, Bewilligungen und Anträge lagern in Kornwestheim bei Ludwigsburg.

Grundbuchamt hat Arbeitsablauf umgestellt: Priorität statt Eingangsdatum

Ursprünglich sollten die Anträge nach der Zentralisierung gemäß ihres Eingangsdatum abgearbeitet werden, wie Pressesprecher Böhm sagt. Das habe aber nicht funktioniert, inzwischen werde nach Priorität vorgegangen: Hypotheken stehen an erster Stelle, Eigentumswechsel erst an der sechsten von insgesamt acht. "Eilige Verfahren sind solche, von deren Vollzug erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Folgen abhängen", erklärt Böhm. Diese wären im Durchschnitt nach wenigen Wochen abgearbeitet. Eine Eintragung des Eigentümers werde von der Politik nicht als eilig angesehen, sagt Böhm bedauernd.

Verfahren lässt sich nur theoretisch beschleunigen

Wie man das Verfahren beschleunigen kann? Indem man die Unterlagen gut vorbereitet und Nachfragen ausschließt , sagt Böhm vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen. Das war in ihrem Fall nicht das Problem, sagen Werners. Theoretisch hätten Werners auch Sicherungsrechte vormerken können, wie Böhm ergänzt – so könne man schneller festhalten, dass der bisherige Eigentümer nicht mehr verantwortlich ist, doch der Eigentumswechsel selbst könnte dann noch länger dauern. Für das Ehepaar Werner ist das keine zufriedenstellende Antwort: "Villingen-Schwenningen ist einfach kein guter Griff", findet Jürgen Werner.